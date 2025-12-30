Con 216 sì la Camera ha approvato in via definitiva la Manovra. L’ok è arrivato dopo la maratona notturna e la pausa di questa mattina. Le prime parole di Giorgia Meloni e la dura reazione delle opposizioni.

Manovra approvata alla Camera con 216 si: le prime parole di Giorgia Meloni

La Manovra 2026 è legge: con 216 sì è stata approvata dunque in via definitiva alla Camera.

I voti contrari sono stati 126, 3 gli astenuti. Si tratta quindi del via libero definitivo da parte del parlamento alla legge di Bilancio. Legge che vale 22 miliardi. Tra le misure abbiamo ad esempio il taglio dell’Irpef, che scende dal 35% al 33% per redditi da 28mila a 50mila euro. Ma ecco, sui social, le parole della premier Giorgia Meloni: “il Parlamento ha approvato la Legge di Bilancio 2026. E’ una manovra seria e responsabile, costruita in un contesto complesso che concentra le limitate risorse a disposizione su alcune priorità fondamentali: famiglia, lavoro, imprese e sanità. Proseguiamo nel percorso di riduzione dell’Irpef per il ceto medio, nel sostegno alla natalità e al lavoro, nel rafforzamento della sanità pubblica e nel supporto a chi investe, produce e crea occupazione. Abbiamo lavorato per rendere strutturali misure già avviate e per rafforzare quelle che incidono realmente sulla vita quotidiana degli italiani, mantenendo fede agli impegni assunti. Un altro passo avanti per dare certezze alla Nazione e continuare a costruire un’Italia più solida, competitiva e capace di guardare al futuro con fiducia.”

Manovra approvata alla Camera con 216 sì la dura reazione delle opposizioni

Con 216 sì è stata dunque approvata la Manovra 2026, per la soddisfazione della premier Giorgia Meloni. Diversa invece la reazione da parte delle opposizioni, queste le parole della segretaria del Pd Elly Schlein: “le prime preoccupazioni degli italiani sono il caro vita e le liste di attesa per la sanità. Sono le cose che fanno la dignità delle persone.: mangiare e curarsi. Stiamo parlando della carne viva. E una manovra che non affronta le prime preoccupazioni degli italiani è sbagliata, è una manovra di austerità, che prevede la crescita zero. E’ una manovra che aiuta i più ricchi, tagliando alla sanità pubblica, tagliando alla scuola pubblica e all’università, aprendo autostrade al privato.”