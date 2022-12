Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Io penso che la legge di bilancio non sia ben fatta. Qui c'è un dramma che si sta consumando per quanto concerne la sanità, le liste di attesa sono talmente lunghe che la sanità è letteralmente al collasso e la manovra non prevede nul...

Roma, 6 dic.

(Adnkronos) – "Io penso che la legge di bilancio non sia ben fatta. Qui c'è un dramma che si sta consumando per quanto concerne la sanità, le liste di attesa sono talmente lunghe che la sanità è letteralmente al collasso e la manovra non prevede nulla. Così come tanti altri punti su cui non siamo d'accordo". Così Carlo Calenda a Zapping su Rai Radio 1. La premier Giorgia Meloni ha accolto qualche vostro suggerimento? "Al momento non mi pare proprio.

Vediamo che succede".