Manovra: Fazzolari, 'no polemiche con Bankitalia, ma sua visione è figlia di un percorso'

(Adnkronos) – Su Bankitalia "avevo detto qualcosa di molto semplice, non c'era motivo di polemica, semplicemente che ognuno è figlio del suo percorso, il che non vuol dire che si faccia qualcosa di sbagliato. Bankitalia ha una visione, che è quella di incentivare la moneta elettronica, è una visione legittima ma è figlio di un percorso, di una visione che è di Bankitalia. Non è la stessa visione, ad esempio, che ha la Bce. Ma lungi da me qualsiasi polemica" con Palazzo Koch, che ha mosso "osservazioni legittime, ma figlie di una visione di Bankitalia".

Lo puntualizza il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, allontanandosi da Palazzo Chigi e tornando sul dibattito nato ieri sulle sue parole su Bankitalia 'partecipata da banche private'.