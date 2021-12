Manovra: Misiani (Pd), 'superbonus anche per abitazioni collegate al teleriscaldamento'

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “La Commissione bilancio del Senato ha approvato una norma interpretativa che permetterà alle famiglie che utilizzano il teleriscaldamento – decine di migliaia in tutta Italia – di utilizzare il super bonus 110%, che fino ad oggi era dì fatto precluso per una questione di carattere burocratico connessa al valore del fattore di conversione di energia primaria".

Così il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Pd.

"Su questo tema avevo presentato un emendamento, così come hanno fatto colleghi dì tutti i gruppi politici. Per tutelare gli investimenti avviati o in via di definizione nell’ambito del SuperEcobonus ed evitare discriminazioni nell’accesso ai benefici fiscali la norma approvata oggi definisce univocamente le condizioni per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, prevedendo che il fattore di conversione di energia primaria da prendere in considerazione nel caso venga certificato da un soggetto terzo, con valenza biennale, sia quello del 19 luglio 2020, ovvero quella di entrata in vigore della L.

77/2020".

"Sono molto contento dì aver potuto contribuire attivamente per la sua approvazione, dialogando con il MEF per ottenere il parere favorevole ad una norma dì buon senso che aiuterà tante famiglie a riqualificare dal punto dì vista energetico le proprie abitazioni”.