Mara Venier, nuova operazione in vista: Domenica In a rischio?

Mara Venier, nuova operazione in vista: i fan temono un rinvio o, ancora peggio, una sostituzione a Domenica In.

Mara Venier sta per sottoporsi ad una nuova operazione all’occhio. La conduttrice, che ha trascorso quasi tutta l’estate tra l’ospedale e la convalescenza a casa, riuscirà a rimettersi in sesto per l’inizio della nuova stagione di Domenica In? Quanti le vogliono bene temono già la sua assenza.

Mara Venier, nuova operazione: salta Domenica In?

L’estate di Mara Venier non è stata affatto rilassante, almeno da un punto di vista emotivo. La conduttrice si è già sottoposta a due interventi alla retina a causa di un’emorragia improvvisa e dovrà tornare sotto i ferri altre tre volte. La nuova operazione è prevista proprio nei prossimi giorni, a ridosso dell’inizio della stagione 2024/2025 di Domenica In. A questo punto, la domanda sorge spontanea: la conduzione del programma è a rischio?

Mara Venier rassicura i suoi fan

Tramite il settimanale Oggi, Mara Venier ci ha tenuto a tranquillizzare quanti le vogliono bene. Si legge:

“Mara Venier dovrà operarsi ancora ma non si ferma: ‘A Domenica in ci sarò‘”.

Nonostante la nuova operazione, la Zia nazionale ha rassicurato i fan: farà di tutto per rimettersi in forma per l’inizio del suo programma.

Quando inizia la nuova stagione di Domenica In?

La nuova stagione di Domenica In debutterà su Rai1 il 15 settembre. Per questa data, Mara Venier dovrebbe essersi rimessa in forma, pronta ad allietare il giorno di festa di milioni di italiani.