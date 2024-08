Mara Venier sulle sue condizioni di salute: "Altri 3 interventi per recuperare"

Estate difficile per Mara Venier che è stata più volte ricoverata in ospedale per un problema agli occhi. La conduttrice ha finalmente rotto il silenzio, parlando apertamente delle sue condizioni di salute.

Mara Venier: la verità sulle sue condizioni di salute

Intervistata da Dagospia, Mara Venier ha deciso di rompere il silenzio sugli interventi agli occhi che ha subito negli ultimi mesi. Come aveva anticipato il marito Nicola Carraro, non è stata operata di cataratta, ma ha avuto un problema di salute molto più grave: un’emorragia improvvisa.

Mara Venier ha avuto un’emorragia improvvisa

Mara Venier ha raccontato:

“Ho subito due interventi alla retina per una emorragia improvvisa. E ora ne devo fare altri tre sperando di riacquistare un po’ la vista. Questa è la verità prima che si dicano cose non vere”.

La conduttrice spera di riacquistare la vista ed è pronta a tutto per riuscirci prima di tornare in onda con Domenica In.

L’estate in solitudine della conduttrice

Mara ha vissuto un’estate particolare, segnata dalla solitudine “perché non volevo rovinare le vacanze ai miei figli“. Adesso suo marito Nicola l’ha raggiunta e sta trascorrendo qualche giorno con lui a Viareggio. Prossimamente, la Venier verrà nuovamente ricoverata presso la Clinica Pio XI di Roma dove subirà altri 3 interventi agli occhi.