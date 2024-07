Mara Venier con l'occhio bendato: il marito Nicola Carraro svela che "purtroppo" non è stata operata per la cataratta.

Qualche giorno fa, Mara Venier è apparsa sui social con un occhio bendato, rivelando di essere ricoverata in una clinica romana. A parlare delle sue condizioni di salute, svelando il motivo dell’improvviso intervento, è stato il marito Nicola Carraro.

Mara Venier con l’occhio bendato: il marito svela la causa

“Mai tranquilla… grazie prof Cusumano“: con queste poche parole, Mara Venier è apparsa sui social mostrandosi con un occhio bendato. La conduttrice di Domenica In non ha aggiunto altro, ma si è localizzata presso la Clinica San Domenico di Roma. In molti hanno pensato che fosse stata operata di cataratta, un intervento di routine che solitamente desta poche preoccupazioni. A smentire questa tesi, però, è stato il marito Nicola Carraro.

Le parole di Nicola Carraro

Tra i commenti al post di Mara Venier, in molti hanno ipotizzato che l’occhio bendato fosse conseguenza di un intervento di poca importanza. “Sarà la cataratta“, ha scritto un utente. Nicola Carraro ha rotto il silenzio, replicando: “Purtroppo no“. Sono bastate queste poche parole a scatenare il panico tra i fan: che cosa ha avuto la conduttrice di Domenica In? Il marito, però, non si è limitato a questo commento.

Mara Venier: l’ex marito asfalta una fan

Un fan della Venier, stupendosi di non vedere Nicola accanto a sua moglie, ha scritto: “Signor Carraro, senza che si offenda, perché la stimo molto ma secondo me dovrebbe stare più vicino a Mara, mi scusi. Ma spero di non averla offesa“. Il marito della conduttrice, senza far riferimento alle cause dell’occhio bendato, ha replicato:

“Anche tu cosa ne sai? Purtroppo parlate spesso a vanvera. Io ho un problema di salute che mi obbliga a stare 6 mesi all’anno qua. Contenta ora? E comunque, non mi hai offeso”.

Nel frattempo, la Zia Mara è scesa nel silenzio e non ha fornito ulteriori informazioni sulle sue condizioni di salute.