Periodo complicato per Mara Venier, che nelle ultime ore si è sottoposta ad un secondo intervento all’occhio. A rendere pubblica la notizia è stata lei stessa, tramite il suo profilo Instagram. Come sta?

Mara Venier sottoposta ad un secondo intervento: come sta?

A distanza di quasi un mese dal primo intervento all’occhio sinistro, Mara Venier è tornata sotto i ferri per operarsi anche al destro. Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice, tramite il suo profilo Instagram. Si è mostrata con il dottore che si è preso cura di lei e lo ha ringraziato, rivolgendo un pensiero anche al resto dello staff medico.

Le parole di Mara Venier

Il secondo intervento è stato effettuato sempre presso la Clinica Pio XI di Roma. A didascalia dello scatto in cui si mostra con l’occhio sinistro bendato, Mara Venier ha scritto:

“La mia estate… Secondo intervento, grazie di cuore al prof Andrea Cusumano e a tutto il suo staff…”.

Mara Venier: i motivi dell’intervento

Ad oggi, Mara Venier non ha ancora svelato i motivi per cui si è sottoposta a due interventi in un periodo così ravvicinato. Sia lei che il marito Nicola Carraro hanno più volte dichiarato che non si tratta di cataratta, ma non hanno voluto svelare altro. Sappiamo soltanto che si tratta di una problematica più delicata, forse più grave.