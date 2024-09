Marco Tardelli raggiunge i 70 anni di età. Myrta Merlino, visibilmente commossa, gli fa gli auguri in trasmissione televisiva in tempo reale: "Felice anniversario, mio caro! Adesso, ritorno a casa".

Oggi, 24 settembre è il giorno in cui Marco Tardelli festeggia il suo 70° compleanno. Durante il programma Pomeriggio 5, l’amata metà, Myrta Merlino, ha voluto mostrare tutto il suo amore e affetto nei suoi confronti attraverso un toccante momento televisivo. Ha presentato un video, prodotto dal team del programma, mostrante le tappe fondamentali della carriera di Tardelli, dal suo sogno infantile di diventare un calciatore professionista fino alla memorabile vittoria Mondiale.

Nel video, viene anche descritta la relazione tra Myrta e Marco, raccontando il loro incontro casuale e inaspettato in età adulta e la forza dell’amore che li unisce, «Full of overwhelming love for Myrta in their refuge in Pantelleria. An unexpected love that came in their maturity and is therefore destined to last. Marco for Myrta is home and she wants to live here».

Dopo la proiezione del video, sorprendentemente visibilmente emozionata, Myrta ha pronunciato dediche sentite durante una diretta televisiva, “Buon compleanno amore mio! Ora torno a casa”. Successivamente, Merlino ha pubblicato un video sui suoi social con una dedica molto personale: “Per il mondo sei un mito, per me sei tutto il mondo”.