L’ingresso di Alessandra Celentano ad Amici racconta una storia di passione e determinazione: grazie all’insistenza di Garrison Rochelle, Maria De Filippi accettò di includere la celebre maestra di danza classica nel cast, dando vita a un legame professionale e personale che ha segnato la scuola e generazioni di talenti.

L’evoluzione della danza ad Amici

Nel settembre del 2001 Italia 1 trasmise la prima edizione di Amici, allora conosciuta come Saranno Famosi. In quell’anno i docenti di danza erano soltanto due: Garrison Rochelle e Maura Paparo. Con la seconda stagione, la commissione si allargò, accogliendo nuove figure come Steve La Chance, specialista di danza jazz, e Rossella Brescia per il classico. Tuttavia, la celebre Alessandra Celentano, “la regina della danza classica” e ideatrice del motto “il mondo della danza sa”, fece il suo ingresso solo nella terza edizione.

“Maria non la voleva”, la confessione di Garrison sulla Celentano

Non tutti sanno che il suo arrivo fu possibile grazie all’insistenza di un amico e collega, Garrison Rochelle, che da anni tentava di convincere Maria De Filippi a includerla nel cast dei professori. Rochelle ha raccontato a TeleBari: “La Celentano è un’acida! Dico questo perché io posso dirlo, perché è mia amica e sono la ragione per cui è arrivata ed è ad Amici. Ho provato per due anni a farla prendere ad Amici come docente. Maria però diceva di no per il cognome… Io ho convinto Maria e le ho detto, ‘guarda che questa è perfetta per quel posto, è proprio adatta’.”

Oltre alla professionalità, il rapporto tra Garrison Rochelle e Alessandra Celentano si è consolidato nel tempo, diventando anche un legame personale profondo. Rochelle ricorda: “Alessandra era una mia allieva quando era giovane, studiava con me a Milano… Ancora oggi ci frequentiamo, siamo famiglia, vado in vacanza con lei, sto a casa sua, anche oggi ci siamo sentiti, siamo molto legati, è molto divertente. Quando si parla di danza no, non andiamo d’accordo, per me non capisce niente. Siamo tutti e due molto preparati nelle nostre materie, con dei bei curriculum.”

L’ex coreografo mantiene tuttora contatti affettuosi con molti ex allievi delle prime edizioni, tra cui Karima, Antonino e Giulia Ottonello. Ha spiegato: “So che Amici è un programma, ma per me non era fiction, io vivevo realmente le emozioni dei ragazzi insieme a loro, ero dentro, sognavo con loro. L’amicizia è rimasta con tanti, è bello che mi chiamino ancora, mi chiedono consigli, professionali ma anche di vita privata.”