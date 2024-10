Maria De Filippi ha un lato inaspettato: scopri cosa la tiene occupata quando non è davanti alle telecamere.

Dopo più di un anno dalla morte del marito Maurizio Costanzo, Maria De Filippi ha mostrato il suo amore per l'equitazione. Nonostante la sua intensa carriera, riesce a dedicare tempo a questa passione, sottolineando di aver sempre amato i cavalli e di esser stata Team Manager in una squadra del Italian Champions Tour. Alla luce del suo duro lavoro, stupisce che trovi tempo per sé stessa. Tuttavia, Maria si alza presto al mattino per trascorrere del tempo con il suo cavallo, Overseas, lontana dal caos della vita pubblica, un modo per liberarsi dallo stress e concedersi del relax. Questa passione, dicono, migliora le sue prestazioni professionali.

Dopo più di un anno dalla scomparsa del marito Maurizio Costanzo, Maria De Filippi ha iniziato a riappropriarsi della propria esistenza. Già a giugno dello scorso anno, aveva ritrovato la gioia di montare a cavallo, come confermato da alcune foto esclusive circolate in rete. Ma come è sbocciato questo suo profondo interesse? E soprattutto, come riesce a ritagliare del tempo per questa attività, vista la sua intensa carriera? In un’intervista di qualche mese fa, durante la presentazione dell’Horse & Fun, ha rivelato il suo grande amore per i cavalli, affermando: “Ho sempre amato i cavalli e il mio più grande sogno era averne uno personale”. Non tutti sanno che Maria ha anche ricoperto il ruolo di Team Manager in una delle squadre che partecipano all’Italian Champions Tour. Questo dimostra quanto la conduttrice sia realmente appassionata! Ha potuto mettere in pratica questa sua dedizione nel centro ippico di Roma menzionato in precedenza, dove è stata protagonista. La sua routine mattutina ha suscitato grande meraviglia, raccogliendo ammirazione e curiosità. Le immagini pubblicate dal famoso settimanale “Chi” hanno fatto il giro del web, attirando l’attenzione non solo dei suoi fan, ma anche di chi segue con interesse la sua vita privata. Come già accennato, Maria è in un periodo di intensa attività lavorativa e gestisce diversi progetti televisivi, rendendo quasi impossibile immaginare che possa trovare tempo per se stessa. Eppure, a dispetto di quelle che potrebbero essere le aspettative, è riuscita a bilanciare in modo esemplare lavoro e passione, dimostrando che con una buona organizzazione nulla risulta inarrivabile.

Nonostante il suo fitto programma giornaliero, Maria riesce a ritagliarsi del tempo per una delle sue più grandi passioni. Inaspettatamente, la De Filippi decide di alzarsi presto al mattino per immergersi nella tranquillità della natura, lontana dal caos della vita pubblica. Sono proprio queste prime ore, quando la città è ancora silenziosa, che Maria si dedica al suo amato cavallo, Overseas. Questa abitudine del mattino le consente di liberarsi dallo stress lavorativo e di concedersi attimi di puro relax, un autentico “digital detox”. È indubbio che questa passione contribuisca a migliorare le sue performance professionali!