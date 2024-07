Maria De Filippi in vacanza in Sardegna: la regina della tv i rilassa pensand...

Maria De Filippi è in vacanza in Sardegna. Le foto la mostrano con un fisico asciutto e un outfit semplice, mentre si rilassa in spiaggia.

Maria De Filippi si concede le vacanze in Sardegna, dove è stata paparazzata in spiaggia da sola mentre passeggia e poi si stende in totale relax.

Vacanze in Sardegna per Maria De Filippi

Maria De Filippi è stata paparazzata durante la vacanza in Sardegna che si è concessa per un periodo di relax lontano dagli impegni lavorativi.

La regina della televisione italiana ha scelto la spiaggia di Santa Margherita di Pula, dove insieme alla sua casa di produzione Fascino Pgt, è stata impegnata con le riprese di Temptation Island.

Anche se le foto sono state scattate in pieno giugno, il cielo è un po’ nuvoloso ma lei ha comunque scelto di stendersi sul lettino e passare del tempo con l’iPad, forse leggendo o chissà, lavorando.

La vacanza in solitaria di Maria De Filippi

Con un look semplice ed essenziale composto da costume intero nero, pareo e grandi occhiali da sole, Maria De Filippi si gode la vacanza in solitaria.

D’altronde lei è abituata a una vita abbastanza caotica, è comprensibile che abbia voluto rilassarsi da sola. I suoi programmi vanno alla grande e lei è sempre alle prese con mille persone e tanti affari, è normale dunque che abbia voluto ritagliarsi del tempo per sé stessa.

In Italia, un telespettatore su tre guarda almeno un suo programma. Un grande successo per lei, confermato dai numeri che regala il pubblico. Dopo poco più di un anno dalla scomparsa di Maurizio Costanzo, adesso è tempo per lei di prendersi una pausa dai riflettori, pensando al grande ritorno – come al solito – che farà in autunno sul piccolo schermo.