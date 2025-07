Un famoso conduttore Rai affianco a Maria De Filippi, questa la prepotente no...

Maria De Filippi pronta a portare un nuovo prodotto televisivo di livello internazionale in Italia. Nel cast potrebbe arrivare anche Alessandro Cattelan che per ora è fuori dalla Rai.

Maria De Filippi è la regina dell’universo Mediaset con programmi che hanno un foltissimo pubblico che la segue sia al pomeriggio che nelle prime serate del sabato con prodotti televisivi ormai entrati nella storia del gruppo televisivo. Ora però potrebbe esserci un cambiamento con un nuovo prodotto televisivo dove figurerebbe un volto ex Rai.

Vediamo di che si tratta.

Maria De Filippi ed un programma inedito per Canale 5

Maria De Filippi oltre che essere la madrina di programmi come “Uomini e Donne”, “Amici” e “C’è posta per te” è anche a capo di una casa di produzione, la Fascino PGT S.R.L. che si occupa di realizzare programmi televisivi.

Per il prossimo futuro potrebbe arrivare un format di fama internazionale, che avrebbe quindi grazie a Maria De Filippi la possibilità di venir trasmesso in Italia con ospiti provenienti dal mondo della tv e dello spettacolo.

Al momento non si hanno molti dettagli in merito al tipo di programma ma quello che è quasi sicuro è che quando Maria De Filippi crea qualcosa quel prodotto è destinato ad essere di successo.

Approdo di Cattelan a Mediaset a partire dal 2026

Una notizia circolata con insistenza nelle scorse ore e resa nota anche dal sito di gossip Biccy.it è relativa ad Alessandro Cattelan che è stato silurato dalla Rai per mancanza di spazio, stando alle parole del direttore Stefano Coletta.

Per Cattelan quindi questo periodo è decisivo per cercare un nuovo posto di lavoro. Pier Silvio Berlusconi si è detto interessato ad averlo nel suo team da subito ma come riporta Hit sul sito Affari Italiani il conduttore avrebbe rifiutato.

Ha però annunciato che nel 2026 potrebbe far parte di un programma, non è al momento chiaro se si possa trattare di quello che Maria De Filippi starebbe tentando di aggiudicarsi. Parlando però di Maria De Filippi, voci vicine a Cattelan hanno svelato che avrà un ruolo di giudice nell’edizione primaverile di Amici.

Non resta che attendere i prossimi mesi per scoprire ulteriori novità sulla nuova avventura che attende il conduttore di Tortona.