Alessandro Cattelan, uno dei volti più amati della televisione italiana, sembra pronto a cambiare rete. Dopo anni di successo alla Rai, il conduttore sarebbe vicino a un nuovo capitolo della sua carriera con Mediaset. Le indiscrezioni sulle trattative in corso stanno già facendo parlare il mondo dello spettacolo, alimentando la curiosità sul programma che potrebbe condurre nella prossima stagione televisiva.

Scopriamo insieme cosa c’è dietro questo possibile grande trasferimento.

Alessandro Cattelan: il successo di un volto innovativo e amato della televisione italiana

Alessandro Cattelan è uno dei volti più riconosciuti e apprezzati della televisione italiana, grazie a una carriera che spazia tra intrattenimento, talk show e progetti innovativi. Il suo esordio risale al 2001 su VIVA, ma è con MTV Italia che conquista il pubblico, grazie a programmi come Most Wanted e Viva Las Vegas, dove dimostra una naturale capacità di coinvolgere i giovani telespettatori.

Nel 2011 approda a Sky Italia con X Factor, dove rimarrà per nove edizioni, consolidando la sua immagine di conduttore versatile e innovativo. Parallelamente, dal 2014 al 2020, conduce E poi c’è Cattelan, un talk show che mescola interviste, musica e comicità, ispirato ai late-night show statunitensi. Nel 2022, passa a Rai 2 con Stasera c’è Cattelan, portando il suo stile unico anche sulla televisione pubblica.

Oltre alla televisione, Cattelan ha dimostrato la sua versatilità anche nel teatro, con il one-man-show Salutava Sempre – La Spettacolare Fine di Alessandro Cattelan, e nel podcasting con Supernova, dove intervista personaggi del mondo dello spettacolo e dell’attualità. Ha inoltre partecipato a eventi di rilevanza internazionale, come l’Eurovision Song Contest 2022 e la finale di Sanremo 2025, confermando il suo status di intrattenitore di successo.

Alessandro Cattelan lascia la Rai e approda a Mediaset? L’indiscrezione

Nelle ultime settimane si è parlato molto della mancata riconferma di Alessandro Cattelan alla guida della seconda serata di Rai2 con Stasera c’è Cattelan, così come della sua esclusione dalla prima serata dello stesso canale con Nessuno da vicino è normale. Il noto conduttore piemontese non è stato considerato indispensabile dai vertici dell’intrattenimento Rai, che di fatto lo hanno rimesso sul mercato televisivo.

Come ha dichiarato il direttore Stefano Coletta, la Rai ha fatto a meno di Cattelan per una questione di spazio e strategie, nonostante fosse tra i candidati papabili per la conduzione del Festival di Sanremo. Tuttavia, il conduttore può stare tranquillo: Mediaset avrebbe dimostrato interesse concreto. Come riportato da Hit su Affari Italiani, la trattativa con l’agente Marta Donà — nota per aver lanciato artisti del calibro di Måneskin e Marco Mengoni — è andata avanti positivamente e l’accordo sarebbe vicino.