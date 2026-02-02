Maria Rita Parsi ha dedicato la sua carriera alla protezione dei minori, contribuendo in modo significativo al miglioramento della società. La sua passione e il suo impegno hanno avuto un impatto duraturo, facendo di lei una figura di riferimento nel campo della tutela infantile.

Il mondo della psicologia e della tutela dei diritti dei minori piange la scomparsa di Maria Rita Parsi, figura simbolo del compromesso sociale e della protezione infantile. La sua morte, avvenuta a 78 anni, ha lasciato un vuoto incolmabile tra coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata per il suo instancabile lavoro. Con la sua attività, ha toccato la vita di molti, guidando iniziative e programmi volti a garantire un futuro migliore per i bambini e gli adolescenti più vulnerabili.

Le origini e la carriera di Maria Rita Parsi

Nata nel 1947 a Roma, Maria Rita ha dedicato la sua vita alla lotta per i diritti dell’infanzia sia a livello nazionale che internazionale. In qualità di presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus, ha costruito una carriera di grande prestigio, diventando un punto di riferimento per istituzioni e governi impegnati nella salvaguardia dei diritti dei più giovani.

Impegno nelle politiche sociali

Ha fatto parte di un gruppo di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, partecipando attivamente alla Child Guarantee, un programma europeo volto a combattere la povertà e l’esclusione sociale tra i giovani. Inoltre, era componente esperta dell’Osservatorio per l’infanzia e l’adolescenza, un organismo che supporta le politiche governative attraverso analisi e proposte concrete.

Un’importante voce internazionale

Nel 2012, Maria Rita Parsi è stata eletta al Comitato ONU sui Diritti del Fanciullo, un ruolo che le ha consentito di influenzare le politiche nazionali e di valutare le misure adottate a tutela dei minori. Questo prestigioso incarico ha ulteriormente rafforzato la sua posizione di leader nel campo della difesa dei diritti infantili a livello globale.

Consulenze e collaborazione con le istituzioni

Accanto ai suoi impegni istituzionali, ha anche lavorato come consulente per il Tribunale civile di Roma e per la Commissione parlamentare per l’infanzia. Il suo contributo è stato fondamentale in numerosi organismi che si occupano della protezione dei minori e della regolamentazione dei contenuti televisivi e pubblicitari.

Un’eredità di empatia e sensibilità

Maria Rita Parsi non era solo una professionista stimata, ma anche un volto noto della televisione, dove ha utilizzato la sua presenza per sensibilizzare il pubblico su questioni relative all’educazione e al benessere psicologico dei bambini. La sua filosofia di lavoro si riassumeva in un semplice ma potente mantra: “Non giudico, accompagno”, un insegnamento che ora risuona più che mai tra coloro che l’hanno ascoltata e seguita.

La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per l’Italia, ma il suo lascito vive attraverso il lavoro di coloro che continuano a combattere per i diritti dei minori. Maria Rita Parsi rimarrà per sempre nella memoria di chi ha avuto il privilegio di conoscere il suo impegno e la sua dedizione.