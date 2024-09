Cosa ci fa Maria Rosaria Boccia negli studi di Amici di Maria De Filippi? E’ questa la domanda più gettonata dopo che sui social sono apparse alcune foto dell’ex amante di Sangiuliano che si aggira dietro le quinte del talent mariano.

Maria Rosaria Boccia ad Amici: Mediaset rompe il silenzio

Da giorni, ormai, non si parla d’altro che di Maria Rosaria Boccia. Amante dell’ex ministro Sangiuliano, promette interviste a destra e manca. Nelle ultime ore, però, ha attirato l’attenzione per un altro motivo. Sui social sono apparse alcune foto che la immortalano dietro le quinte di Amici: cosa ci fa lì? Mediaset ha rotto il silenzio, chiarendo la situazione.

Perché Maria Rosaria Boccia era ad Amici?

E’ bene sottolineare che le foto che immortalano Maria Rosaria Boccia ad Amici non sono recenti, ma risalgono al 2017. E’ stata lei stessa a pubblicarle sui social, ma non riguardano una sua partecipazione al talent o qualche contratto con Mediaset. A chiarirlo è stato il Biscione, tramite Dagospia: era lì solo perché ha vestito una musicista che accompagnava Renato Zero in un’ospitata. Si legge:

“Come smentiscono dal Biscione, l’imprenditrice di Pompei non ha avuto alcun rapporto di collaborazione con la trasmissione, a differenza di quando si può immaginare vedendo quegli scatti”.

Maria Rosaria Boccia prezzemolina

Fino all’affaire Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia era pressoché sconosciuta. Eppure, guardano i suoi social un dato salta subito all’occhio: la 41enne è una vera e propria prezzemolina. Si è infilata ovunque, dal Parlamento alla televisione. Su Dagospia si legge: