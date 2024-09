Maria Rosaria Boccia si è vista negare l'ingresso alla Camera dei deputati.

Il signor Sergio Costa, capo del Comitato per la Sicurezza di Montecitorio, ha vietato l'accesso alla signora Maria Rosaria Boccia alle strutture della Camera dei deputati a seguito della sua violazione della norma sulla realizzazione e divulgazione di immagini e filmati senza autorizzazione. Il provvedimento sarà in vigore fino a nuova decisione. La violazione ha riguardato luoghi sensibili come la Galleria dei Presidenti e il Transatlantico.