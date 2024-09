Maria Rosaria Boccia potrebbe rimandare l'intervista con Bianca Berlinguer a mercoledì prossimo, affermando di non sentirsi pronta. Sembra che l'intervista non sia riuscita come previsto.

La partecipazione di Maria Rosaria Boccia nella trasmissione "È Sempre Cartabianca" su Rete 4 è in dubbio, come ha rivelato la presentatrice Bianca Berlinguer. Boccia ha espresso il suo malumore e la volontà di prendere una pausa per consultare il team editoriale, sollecitando anche la possibilità di posticipare l'intervista alla settimana successiva o di non partecipare affatto. Berlinguer ha dichiarato che rimarranno in attesa per vedere come si sviluppa la situazione.

La partecipazione di Maria Rosaria Boccia a È Sempre Cartabianca su Rete 4 è incerta. Bianca Berlinguer, presentatrice della trasmissione, ha rivelato tale dubbio: «Recentemente ci comunicò il suo malumore e dichiarò l’intenzione di prendersi una pausa per consultarsi con il nostro team editorial. Inoltre, ha sollecitato la possibilità di rimandare l’intervista alla settimana successiva». Oppure, ha proseguito Berlinguer, potrebbe decidere di non partecipare affatto. «Boccia avrebbe dovuto esporre la sua versione della storia e ha affermato che, in mancanza del ministro per farlo, sarebbe stata lei a rivelare la verità. Tuttavia, ci sentiamo obbligati ad utilizzare il condizionale date le circostanze incerte della sua presenza durante la mia intervista e la sua disponibilità a rispondere alle domande degli ospiti in studio. Di nuovo, ci informò del suo malumore, di volersi ritirare per un po’ e di consultarsi con il nostro team. Ci ha anche sollecitato a pensare a rimandare l’intervista alla settimana successiva», ha detto Berlinguer. «Continueremo ad attendere per un po’ di tempo per vedere come si sviluppa la situazione. Vedremo se Maria Rosaria Boccia deciderà di unirsi a noi nel nostro studio o se tutto ciò potrebbe essere procrastinato ad un’altra data o non avvenire mai», ha concluso Berlinguer.