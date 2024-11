Un’intervista senza filtri

Marina La Rosa, nota per la sua partecipazione a vari reality show, ha recentemente rilasciato un’intervista che ha suscitato grande interesse. Durante il colloquio con il giornalista Renato Franco, la 47enne siciliana ha affrontato temi delicati e ha risposto a domande provocatorie con una schiettezza disarmante. La Rosa ha iniziato parlando della sua immagine pubblica, spesso etichettata come quella di una “stron*a” per la sua franchezza. “Non mi interessa piacere a tutti i costi”, ha affermato, sottolineando la sua autenticità.

Il successo e le scelte finanziarie

Un altro punto cruciale dell’intervista è stato il suo passato nel mondo dello spettacolo, dove ha guadagnato cifre considerevoli. La Rosa ha rivelato di aver incassato fino a 50 milioni di lire per le sue ospitate in discoteca e di aver ricevuto 60 milioni per il calendario di ‘Max’. Quando Franco le ha chiesto se avesse investito o dilapidato quei soldi, la risposta di Marina è stata chiara: “Ho vissuto e li ho spesi”. Ha aggiunto che, sebbene riflettendo ora farebbe scelte diverse, la giovinezza è un periodo in cui si vive intensamente senza pensare al futuro.

Un percorso professionale variegato

Franco ha cercato di incalzare La Rosa, chiedendole se il reality fosse la sua unica dimensione televisiva. La risposta di Marina è stata incisiva: “Ho fatto tante e diverse cose in tv”. Ha citato il suo amore per il teatro e la letteratura, richiamando Pirandello per spiegare che la verità è soggettiva. La Rosa ha dimostrato di avere una cultura solida e una visione critica del suo percorso professionale, affermando che i reality sono solo una parte della sua carriera.

Vita privata e relazioni

Quando la conversazione si è spostata sulla sua vita sentimentale, La Rosa ha risposto con astuzia a una domanda piuttosto indelicata. “Le corna le hanno tutti, anche lei”, ha detto a Franco, sottolineando la sua fortuna in amore. Ha parlato dei suoi figli, Renato e Gabriele, nati dalla sua relazione con l’ex marito, e ha affermato di essere attualmente single. “So stare benissimo da sola”, ha dichiarato, evidenziando l’importanza di avere una relazione che arricchisca la propria vita piuttosto che una mera compagnia.