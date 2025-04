I rivenditori online oggi affrontano la sfida di trovare i canali di distribuzione ottimali per i loro prodotti. La scelta dei canali più adatti dipende dalle risorse individuali e dall’obiettivo da perseguire. Due dei metodi più comuni sono la vendita attraverso il proprio negozio online o attraverso i marketplace online, come ad esempio i marketplace internazionali di Kaufland Global Marketplace.

Come i rivenditori online possono sopravvivere nel crescente mercato dell’e-commerce

Lo shopping online è diventato parte integrante della vita quotidiana. Nel 2024, l’e-commerce in Europa ha registrato un fatturato totale di 570 miliardi di euro e le previsioni per il futuro prevedono una forte crescita1. A causa della crescente pressione competitiva e per promuovere la crescita delle vendite della propria azienda, i rivenditori si concentrano sempre più sulle vendite multicanale. Spesso si concentrano sulla vendita attraverso il proprio negozio online, ma allo stesso tempo offrono i loro prodotti sui marketplace online, che sono diventati una parte importante della strategia commerciale di molti rivenditori.

I marketplace stanno assumendo un’importanza crescente come opzione per risparmiare risorse, permettendo di accedere rapidamente e facilmente a nuovi gruppi di clienti e aumentare la propria visibilità. Questa tendenza si riflette anche nella rapida differenziazione del marketplace in Europa: Dal 2015, il numero di marketplace è triplicato nella sola regione DACH. Nel 2022 sono stati registrati 200 marketplace online².

Indipendentemente dal fatto che i rivenditori abbiano già un proprio negozio online e stiano espandendo la loro strategia multicanale, che stiano entrando nel commercio online o vogliano vendere oltre confine, Kaufland Global Marketplace offre ai rivenditori di tutte le dimensioni l’opportunità di esplorare nuovi canali di vendita e di espandere la propria presenza a livello internazionale.

Kaufland gestisce un marketplace in Germania dal 2021. Qui, più di 11.000 rivenditori vendono già i loro prodotti in oltre 6.400 categorie. Ogni mese il marketplace viene visitato da 32 milioni di acquirenti online. All’inizio del 2023, Kaufland ha ampliato la sua presenza internazionale e ha lanciato con successo i marketplace online Kaufland.sk in Slovacchia e Kaufland.cz nella Repubblica Ceca, oltre al marketplace tedesco Kaufland.de. I marketplace sono già tra i primi marketplace online nei rispettivi Paesi. Alla fine dell’estate 2024, Kaufland ha continuato la sua espansione nell’e-commerce e ha aperto altri due marketplace online in Polonia e Austria. I cinque marketplace di Marketplace offrono ai rivenditori l’opportunità di raggiungere un potenziale di 81 milioni di clienti online.



Tuttavia, la facilità di accesso a un ampio gruppo target è solo uno dei molti vantaggi offerti dai marketplace. Un’analisi dei vantaggi e degli svantaggi dei marketplace rispetto ai negozi online può aiutare a decidere il canale di distribuzione giusto.

Vantaggi e svantaggi dei marketplace e dei negozi online



I negozi online propri offrono un elevato grado di flessibilità e controllo. I rivenditori che scelgono questo canale di vendita non sono vincolati dai requisiti dei marketplace, non devono pagare commissioni di vendita e non hanno offerte della concorrenza all’interno del proprio negozio online. Tuttavia, la creazione di un proprio negozio online richiede uno sforzo considerevole per raggiungere una visibilità e una base di clienti paragonabile a quella dei marketplace.

I rivenditori che vendono attraverso i marketplace risparmiano questo sforzo. L’operatore del marketplace fornisce l’infrastruttura tecnica, consentendo ai rivenditori di adattare semplicemente le impostazioni di vendita dopo la registrazione per vendere i loro articoli online. Questo permette ai rivenditori di risparmiare risorse e di espandere in modo facile e veloce il loro business, a loro visibilità e la loro base di clienti. Lo svantaggio è rappresentato da strutture fisse, commissioni e accesso limitato ai dati dei clienti. Chi accetta queste condizioni beneficia di numerosi vantaggi, che vanno dallo sviluppo di nuovi gruppi di clienti e dall’espansione della propria presenza online all’utilizzo dei servizi di marketplace e delle competenze tecniche delle piattaforme.



Vendere online sui marketplace internazionali di Kaufland Global Marketplace

Le grandi piattaforme come Kaufland Global Marketplace sono particolarmente interessanti per i rivenditori internazionali, in quanto godono di un’alta notorietà del marchio e una vasta visibilità. Dietro i marketplace di Kaufland c’è il rivenditore di generi alimentari Kaufland. L’azienda ha 1.550 negozi in 8 Paesi ed è una delle principali catene di vendita al dettaglio in Europa, offrendo un ampio assortimento di prodotti di uso quotidiano. Questo legame speciale tra offline e online è ulteriormente intensificato dai programmi di fidelizzazione dei clienti, come la Kaufland Card e l’app Kaufland, che fanno sì che molti clienti abbiano una profonda fiducia nel marchio, di cui beneficiano anche i marketplace online. Kaufland fa parte del Gruppo Schwarz. Il gruppo comprende anche altre aziende famose, tra cui Lidl, che opera a livello internazionale.

La tecnologia multi-marketplace di Kaufland consente inoltre di accedere a tutti e cinque i marketplace di Kaufland con una sola registrazione e allo stesso tempo offre un’espansione online che risparmia risorse oltre i confini nazionali. Ciò consente ai rivenditori di risparmiare tempo, denaro e personale rispetto al costoso e lungo sviluppo di un proprio negozio online, che richiede anche maggiori risorse su base continuativa, come ad esempio i costi di marketing per generare un traffico sufficiente o le misure di ristrutturazione a causa di nuove normative.

Mentre i rivenditori che vendono attraverso il proprio negozio online spesso devono abbandonare le loro ambizioni di crescita internazionale a causa della barriera linguistica o di altre difficoltà, possono facilmente sfruttare le vendite transfrontaliere sui marketplace di Kaufland. Kaufland Global Marketplace supporta i rivenditori con numerosi servizi che li aiutano a vendere oltre confine attraverso i marketplace internazionali, a crescere in modo scalabile e ad espandere la loro attività. Servizi come l’elaborazione dei pagamenti nella rispettiva valuta locale, il supporto clienti di primo livello nella lingua del rispettivo marketplace o la traduzione automatica dei dati dei prodotti consentono ai rivenditori di risparmiare capacità e di concentrarsi sull’essenziale: le loro vendite. Per ottimizzare continuamente queste vendite sui marketplace di Kaufland, hanno a disposizione diverse funzionalità di marketing onsite, come buoni sconto e annunci sponsorisati. Kaufland Global Marketplace si propone come un forte partner di espansione al fianco dei rivenditori e mira a supportare rivenditori di ogni dimensione e fatturato, facilitando la creazione e l’espansione del loro business online più rapidamente e in modo più efficiente rispetto a quanto potrebbero fare da soli. Nell’ambito di una collaborazione di partnership, i rivenditori possono contare su un supporto personalizzato, ad esempio attraverso il supporto personale per i venditori.

Questi vantaggi rendono i marketplace di Marketplace le piattaforme ideali per sfruttare il potenziale di vendita transfrontaliero.

