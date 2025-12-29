Il freerider romano di 31 anni è stato travolto da una valanga mentre sciava sotto Punta Rocca, a 2.700 metri di quota, in Marmolada. Recuperato in un crepaccio dai soccorritori, è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove purtroppo è deceduto poche ore dopo.

Marmolada, 31enne travolto da una valanga e recuperato in un crepaccio

Edoardo Conti, freerider romano di 31 anni, ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga sulla Marmolada. L’incidente era avvenuto sabato 27 dicembre, mentre lo sciatore si trovava in Trentino per una vacanza sulla neve. Conti stava percorrendo un traverso sotto Punta Rocca, a circa 2.700 metri di quota, quando un improvviso distacco nevoso lo ha travolto e trascinato in uno dei numerosi crepacci presenti in zona.

I suoi compagni, allarmati dalla sua improvvisa scomparsa, avevano immediatamente contattato la Centrale Unica di Emergenza intorno alle 13.45, segnalando la sua assenza da circa mezz’ora.

Marmolada, 31enne travolto da una valanga e recuperato in un crepaccio: tragico epilogo in ospedale

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino della stazione Alta Fassa, supportati da due unità cinofile e da personale della Polizia di Stato. Dopo ore di ricerche, il giovane è stato individuato intorno alle 17.30, in un punto particolarmente profondo del crepaccio.

L’uomo è stato elitrasportato d’urgenza prima in una piazzola a Canazei, dove è stato intubato, e successivamente all’ospedale Santa Chiara di Trento. Nonostante i tentativi di stabilizzazione e l’intervento chirurgico, Conti non ce l’ha fatta, morendo nelle prime ore di domenica 28 dicembre.