Un evento di grande significato per Marsala

Dal 8 all’11 maggio, la città di Marsala si prepara ad accogliere il 72° raduno nazionale dei bersaglieri, un evento che promette di unire tradizione, cultura e gastronomia in un contesto di grande rilevanza storica. Il sindaco Massimo Grillo ha sottolineato l’importanza di questo raduno, definendolo un onore e un impegno significativo per la comunità locale.

Marsala, con la sua ricca storia e la sua ospitalità, si propone come la cornice ideale per celebrare i valori di unità e patriottismo che i bersaglieri rappresentano.

Il programma del raduno: eventi e celebrazioni

Il raduno avrà inizio l’8 maggio con l’alzabandiera al Monumento ai Mille, seguito dai saluti istituzionali in piazza della Repubblica. Un momento particolarmente atteso sarà il corteo ‘A spasso con i Bersaglieri’, che porterà i partecipanti a vivere un’esperienza immersiva nella storia e nella cultura locale. Nel pomeriggio, l’inaugurazione del ‘Museo del Bersagliere’ al Complesso monumentale San Pietro offrirà ai visitatori l’opportunità di approfondire la storia di questo corpo militare, mentre il ‘Villaggio del Bersagliere’ nel Parco archeologico e nella vicina Villa Cavallotti presenterà stand enogastronomici e intrattenimento per tutti.

Musica e tradizione: la ‘Notte Cremisi’

La serata dell’8 maggio si concluderà con la ‘Notte Cremisi’, un evento musicale che vedrà esibirsi artisti del calibro di Lidia Schillaci e il gruppo gospel The Woman Choir. Al Villaggio del Bersagliere, le Teste di Moro Live intratterranno il pubblico con performance coinvolgenti. Domenica 11 maggio, il clou del raduno si svolgerà con una sfilata che partirà da piazza Francesco Pizzo, snodandosi lungo le vie del centro fino a piazza della Vittoria. Questo momento culminante rappresenta non solo una celebrazione della tradizione militare, ma anche un omaggio alla storia e alla cultura italiana.

Un viaggio nell’identità italiana

Lorenzo Violante, presidente del Comitato organizzatore del raduno, ha dichiarato che l’evento non sarà solo un raduno nazionale, ma un vero e proprio viaggio nell’identità italiana. Tra le note delle fanfare, i sapori della Sicilia e i paesaggi mozzafiato del Mediterraneo, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi in un’esperienza unica. Questo raduno rappresenta un’importante occasione per rafforzare i legami tra le diverse comunità e celebrare la ricchezza della cultura italiana.