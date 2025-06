Martina Maggiore, ex di Cremonini e protagonista del video virale a San Siro, torna sui social per spiegare il suo gesto.

Martina Maggiore, ex compagna del cantautore Cesare Cremonini, è tornata al centro dell’attenzione dopo il video che la ritrae in lacrime mentre lascia il concerto a San Siro. Il momento, diventato virale sul web, ha suscitato molte domande tra i fan e i media. Ora, attraverso i suoi social, Martina rompe il silenzio per raccontare cosa l’ha spinta a quel gesto così emotivo, svelando retroscena e sentimenti nascosti dietro quell’episodio.

Martina Maggiore lascia il concerto di Cremonini in lacrime: a raccontare l’episodio un amico

Alla seconda tappa del tour ‘Alaska Baby’ di Cesare Cremonini allo stadio San Siro, tra il pubblico era presente anche Martina Maggiore, ex compagna e musa ispiratrice del brano ‘Giovane Stupida’. La giovane influencer non è riuscita a trattenere l’emozione e ha lasciato lo stadio prima della fine dello show, perché il concerto ha risvegliato in lei il forte legame con il cantautore.

A raccontare l’episodio in modo più dettagliato è stato Mauro, un amico che l’aveva accompagnata al concerto. In un video pubblicato su TikTok, ha scherzato sull’amica visibilmente scossa:

“Ce la faccio a vederlo tutto…Adesso ride, ma ha pianto per tutto il concerto”.

@maurobianchi261 Porti la tua amica al concerto del suo ex #cremonini #cesarecremonini @Martina Maggiore ♬ suono originale – Mauro Bianchi261

Martina Maggiore e Cesare Cremonini: dall’amore intenso alla dolorosa rottura

Martina Maggiore e Cesare Cremonini si sono conosciuti nel 2018 in una palestra di Bologna. La loro relazione è durata circa quattro anni e mezzo, durante i quali hanno vissuto un amore che Martina ha descritto come una “favola”, ricca di gioia e passione. Tuttavia, la storia ha preso una piega dolorosa quando Martina ha scoperto delle chat tra Cesare e altre donne, suscitando in lei un profondo senso di tradimento e sfiducia.

Nonostante gli sforzi per salvare la relazione, la situazione è peggiorata, portando alla rottura definitiva. Martina ha raccontato la sua esperienza nel libro Ma che stupida ragazza, dove ha condiviso il dolore e il processo di ricostruzione personale che ha affrontato dopo la fine della relazione.

Martina Maggiore rompe il silenzio, le parole dell’ex di Cremonini

Martina Maggiore ha chiarito il motivo della sua presenza al concerto dell’ex Cesare Cremonini. Con un messaggio su Instagram, ha spiegato perché ha scelto di partecipare alla seconda tappa a San Siro, nonostante la loro storia finita anni fa e con dolore per lei.

“Spendo solo poche parole, perché a volte si creano castelli dove invece esistono solo bellezza e gentilezza. Ho scelto di esserci, perché riconosco l’importanza di questo momento e desideravo condividere un traguardo significativo con una persona che, nonostante tutto, per me ha contato e conta ancora“.

Poi, ha sottolineato:

“Non sapevo cosa avrei provato, non sono un robot, non ho mai nascosto le mie emozioni né mi viene facile farlo. Vivo tutto quello che c’è da vivere lasciandomi completamente andare, questo significa anche andare via prima, perché puoi non riuscire a gestirla sempre come vorresti e non ho timore nel dirlo. L’ho fatto perché credo che l’amore, in ogni sua forma, vada oltre il dolore. Essere lì non è stato facile, ma è anche stato quello che volevo fare e che mi ha ricordato che si può essere presenti anche con delicatezza, senza aspettarsi nulla, solo con il ricordo di quanto sia stato forte”.

Non sono mancate le polemiche, soprattutto dopo l’uscita del suo libro Ma che stupida ragazza, dove Martina Maggiore racconta la sua relazione con Cremonini. Diversi utenti sui social l’hanno accusata di contraddizione, criticando la sua presenza al concerto.