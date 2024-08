Matilde Gioli, incidente durante la prima vacanza con Luca Marziani: l’attrice in ospedale

Matilde Gioli, prima vacanza con Luca Marziani: l'attrice finisce in ospedale

“Starò a riposo per un po’. Se vi va scrivetemi titoli di libri e film preferiti” ha scritto Matilde Gioli sui social network. L’attrice ha condiviso una foto che la ritrae in un letto di ospedale, dopo un incidente di cui non si conoscono i dettagli. La sua estate era iniziata con un nuovo amore, Luca Marziani, 44 anni e campione d’equitazione.

Al momento non si hanno i dettagli di quanto accaduto a Matilde Gioli. Qualcuno ha ipotizzato una caduta da cavallo, vista la grande passione dell’attrice per l’equitazione. L’unica cosa certa al momento è il referto, condiviso sui social network, in cui si vede la frattura del perone e l’applicazione di chiodi.

Matilde Gioli era in vacanza con il nuovo amore: chi è Luca Marziani

Qualche giorno fa Matilde Gioli è uscita allo scoperto con il nuovo amore, dopo la fine della toria con Alessandro Marcucci. L’attrice si è goduta una vacanza a Ponza in compagnia di Luca Marziani, il nuovo compagno, e una coppia di amici. I due sono apparsi molto legati e innamorati.

L’Aviere della Marina Luca Marziani ha appena vinto l’oro a Budapest, alla Semifinale della Coppa delle Nazioni. Tra i due è nato tutto qualche mese fa, quando si sono incontrati alla gara d’equitazione Piazza di Siena e lei ha iniziato a frequentare un centro gestito da lui.