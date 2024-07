Per Federico Chiesa e Lucia Bramani oggi è un grande giorno. Tutto è pronto per il loro matrimonio da sogno, curato nei minimi dettagli.

Matrimonio di Federico Chiesa e Lucia Bramani: le nozze da sogno

Oggi, 20 luglio 2024, è il giorno del matrimonio tra Federico Chiesa e Lucia Bramani. Il calciatore e la modella festeggeranno nella splendida cornice del Castello Vicarello di Cigliano, in provincia di Grosseto. La cerimonia, invece, è prevista nel Duomo di San Lorenzo a Grosseto, che per l’occasione è stata chiusa al traffico dalle 14 alle 18. Il traffico verrà sospeso per consentire a molti vip e personaggi famosi di arrivare alla cerimonia. La location per la festa è di grande lusso e si trova nel cuore della Maremma toscana. Uno spazio di 40 ettari, una tenuta immersa nel verde davvero incantevole.

Matrimonio di Federico Chiesa e Lucia Bramani: i possibili invitati

Il Duomo di Grosseto sarà preso d’assalto da moltissimi vip, anche se non si hanno ancora certezze su chi saranno gli invitati. Probabilmente sarà presente Dusan Valhovic, compagno di squadra di Federico Chiesa alla Juventus e anche grande amico. I due hanno lavorato insieme anche con la maglia della Fiorentina. Probabilmente ci saranno diversi compagni di squadra del calciatore, anche molti della nazionale azzurra.