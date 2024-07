Paulo Dybala e Oriana Sabatini si sono sposati dopo sei anni di fidanzamento. Tutto sui look scelti per le nozze.

Paulo Dybala e Oriana Sabatini si sono sposati. Per il loro matrimonio hanno studiato ogni dettaglio, compresi i loro look, che hanno colpito tutti.

Matrimonio Paulo Dybala e Oriana Sabatini: i look scelti per le nozze

Paulo Dybala e Oriana Sabatini si sono sposati dopo quasi sei anni di fidanzamento e una convivenza in Italia, dove il giocatore gioca nella Roma. Il matrimonio è stato curato nei minimi dettagli e gli sposi si sono goduti la festa con amici e parenti. Paulo Dybala era elegantissimo, grazie alla scelta di affidarsi al brand d’alta moda Battistoni, che ha confezionato un abito dal taglio classico. Un completo di sartoria blu notte, con camicia bianca e cravatta color argento.

Oriana Sabatini ha lasciato tutti senza parole con un abito di Dolce e Gabbana, bianco, a sirena, che le fasciava il fisico mettendo in mostra la sua forma perfetta. Un abito con un velo lunghissimo, con decorazioni in pizzo lungo tutta la lunghezza. Un look reso ancora più bello dalla pettinatura con capelli semi raccolti a incorniciarle il viso.

Matrimonio Paulo Dybala e Oriana Sabatini: il look degli invitati

Presenti alle nozze il campione della nazionale argentina Enzo Fernandez e la moglie Valu Cervantes. La coppia ha scelto due look con colori particolarmente invernali. Lui ha indossato un completo elegante color porpora con dettagli in nero, come la camicia e il papillon, mentre la moglie ha scelto un abito color verde tempestato di smeraldi, con un sensualissimo cut out sulla schiena.