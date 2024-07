Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini sposi: cerimonia, invitati e regali in ben...

Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini sposi: cerimonia, invitati e regali in ben...

Oggi è un giorno molto importante per Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini. Tutti i dettagli del matrimonio.

Il grande giorno per Francesco Bagnaia e Domizia Castagnini è ufficialmente arrivato. La coppia è pronta per i matrimonio, che si terrà oggi al Duomo di Pesaro.

Matrimonio Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini: la cerimonia e gli invitati

Francesco Bagnaia e Domizia Castagnini si sposano oggi, sabato 20 luglio 2024, alle 16, al Duomo di Pesaro. I due sono pronti a dire sì dopo otto anni di relazione. La festa dopo la cerimonia è stata organizzata nella meravigliosa location della Villa Imperiale.

Tra gli invitati saranno presenti molti volti noti, soprattutto legati alla carriera del motociclista. Sicuramente sarà presente Valentino Rossi, visto il rapporto d’amicizia che lo lega a Pecco Bagnaia. Un altro personaggio atteso alle nozze è l’oro olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi, che ha una forte amicizia con lo sposo. Saranno probabilmente presenti anche Luca Marini, attuale pilota di Moto Gp, e la compagna Marta Vincenzi.

Matrimonio Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini: i regali di nozze in beneficenza

Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini si conoscono dal 2011, quando erano dei teenager. Tutto è iniziato dall’amicizia tra la donna e la sorella del pilota, Carola. Pecco Bagnaia si è iniziato da subito ad interessare seriamente a Domizia Castagnini, cercando in tutti i modi di uscire con lei. L’amore è scoppiato dopo qualche anno.

In occasione delle nozze la coppia ha deciso di fare un gesto bellissimo. Tutti i regali ricevuti dagli invitati saranno devoluti in beneficenza. Si tratta di un gesto nobile che mostra tutta la bontà della coppia. I regali saranno destinati all’Unione Genitori Italiani per l’allestimento di una palestra con lo scodella riabilitazione dei piccoli pazienti dell’ospedale infantile “Regina Margherita” di Torino.