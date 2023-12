Mattarella ai giovani: l'amore non è egoismo ma un dono

Roma, 31 dic. (askanews) – Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno in diretta tv si rivolge ai più giovani per parlare della violenza sulle donne, “quella più odiosa” e dice: “Cari ragazzi, ve lo dico con parole semplici: l’amore non è egoismo, possesso, dominio, malinteso orgoglio. L’amore – quello vero – è ben più che rispetto: è dono, gratuità, sensibilità”.

E poi c’è la “la violenza verbale – ha proseguito il Capo dello Stato – e le espressioni di denigrazione e di odio che si presentano, sovente, nella rete. Penso alla violenza che qualche gruppo di giovani sembra coltivare, talvolta come espressione di rabbia”.