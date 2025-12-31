Come ogni anno, questa sera il presidente della Repubblica farà il suo discorso alla Nazione. Sergio Mattarella, nel suo discorso, si concentrerà in particolar modo sui giovani. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Discorso di fine anno di Sergio Mattarella: quanto durerà e orario

L’anno in corso sta per finire e, come accade ogni anno, il presidente della Repubblica terrà il proprio discorso alla popolazione.

Sergio Mattarella è pronto con il suo messaggio ma, prima di vedere di cosa parlerà il presidente della Repubblica, ricordiamo orari, durata e dove poterlo vedere. Mattarella parlerà a partire dalle ore 20.30, per rivolgere il suo undicesimo messaggio di fine anno agli italiani. Il capo dello Stato parlerà per circa 15 minuti, a partire come detto dalle 20.30, a reti unificate. Andiamo ora a vedere le anticipazioni del suo discorso.

Discorso di fine anno di Sergio Mattarella: di cosa parlerà il presidente della Repubblica? Le anticipazioni

Sergio Mattarella questa sera, a partire dalle ore 20.30, terrà il suo undicesimo discorso di fine anno agli italiani. Il Capo dello Statosi rivolgerà in particolar modo ai più giovani, e farò inoltre un appello al senso civico. il presidente della Repubblica lancerà inoltre spunti di riflessione al fine di tenere ben saldi nella coscienza collettiva principi e valori costituzionali. I temi toccati saranno dunque la pace, la coesione sociale, e l’impegno dei cittadini per garantire la tenuta della società, con particolare attenzione ai giovani, invitati ad agire.