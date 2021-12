Mattarella: ‘uniti senza incertezza contro Covid e per ripartenza, viviamo tempo costruttori’** (4)

(Adnkronos) – Per questo "il pluralismo e l’articolazione delle istituzioni repubblicane sono e devono essere moltiplicatori di energie positive, ma questo viene meno se, nell’emergenza, ci si divide". Quindi no "a polemiche scomposte" rincorrendo "illusori vantaggi di parte, a fronte di un nemico insidioso che può travolgere tutti".

Anche perchè nessuno può lasciarsi "ingannare dal pensiero 'a me non succederà': questo modo di pensare si è infranto contro casi innumerevoli di disillusione, di persone che la pensavano così e sono state investite dal coronavirus".

Certo, ricorda Mattarella "talvolta viene evocato il tema della violazione delle regole di cautela sanitaria come espressione di libertà. Non vi sono valori che si collochino al centro della democrazia come la libertà. Naturalmente occorre tener conto anche del dovere di equilibrio con il valore della vita, evitando di confondere la libertà con il diritto far ammalare altri".