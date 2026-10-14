"Con Matteo Martari c'è qualcosa", l'indiscrezione su Emma Marrone

L'indiscrezione lanciata da Chi e una segnalazione arrivata all'esperta Deianira Marzano hanno acceso il gossip su Emma Marrone e Matteo Martari: i due stanno insieme? I fan ci sperano, ma per ora nessuna conferma dai diretti interessati.

Emma Marrone torna al centro del gossip: la cantante sta frequentando l’attore Matteo Martari? Il Settimanale Chi ha lanciato l’indiscrezione e una segnalazione arrivata all’esperta Deianira Marzano ha acceso i rumors. Ecco che cosa si sa fino a ora.

Emma Marrone e Matteo Martari stanno insieme? L’indiscrezione che infiamma il web

Emma Marrone e Matteo Martari sono finiti al centro del gossip: la cantante e l’attore stanno insieme? A lanciare il gossip su una possibile frequentazione tra la cantante e l’attore è stato il settimanale Chi. Ma non solo, una segnalazione è giunta anche all’esperta di gossip Deianira Marzano. A far partire il gossip una telefonata da parte di Emma in una pizzeria milanese, con la cantante che sarebbe stata sentita pronunciare il nome Matteo.

Da lì ecco che il nome Matteo è stato subito associato all’attore Martari. Secondo infatti il racconto condiviso sui social dalla Marzano, una donna avrebbe riferito che una sua conoscente, mentre si trovava in una pizzeria a Milano, avrebbe notato la cantante parlare al telefono con una persona di nome Matteo. Da questo particolare sarebbe nata l’ipotesi che l’interlocutore fosse proprio l’attore, senza però alcun elemento capace di stabilirne con certezza l’identità.

Ma si sa, per far partire un gossip ci vuole veramente poco!

Emma Marrone e Matteo Martari: nessuna conferma al gossip

Come spesso accade nell’epoca dei social, basta davvero pochissimo per far partire un gossip. E’ bastato infatti che Emma Marrone pronunciasse il nome Matteo al telefono per far pensare che ci fosse del tenero tra lei e l’attore Matteo Martari. Ciò ha fatto sì che molti utenti cominciassero a controllare le mosse social di Emma e Matteo, alla ricerca di indizi su una possibile reale frequentazione. Di conferme in tal senso però al momento non ce ne sono, con i diretti interessati che per il momento non hanno commentato i rumors. Staremo a vedere!