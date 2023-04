Matteo Renzi nuovo direttore editoriale del giornale Il Riformista

La notizia l’ha data la testata stessa: Matteo Renzi sarà il nuovo direttore editoriale del giornale Il Riformista di proprietà dell’imprenditore campano Alfredo Romeo. Il senatore ed ex premier ha spiegato il suo progetto in una diretta su Facebook dopo il tweet del giornale ricondiviso anche dal leader di Italia Viva. Ecco cosa ha scritto: “Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore de Il Riformista. Ci vediamo in diretta su Facebook alle 12 per raccontarvi questo progetto“.

Renzi nuovo direttore de Il Riformista

C’è anche una puntualizzazione del quotidiano: “Dopo oltre tre anni il direttore Piero Sansonetti lascia la direzione de Il Riformista per passare a quella de l’Unità“. E la scelta di renzi arriva dopo l’annuncio per cui lui si sarebbe preso una pausa, pur continuando a svolgere le sue attività da parlamentare. Aveva detto: “Sono molto più prudente nella comunicazione perché la maggioranza di centrodestra è molto solida. Questi il potete non lo mollano”.

I tempi lunghi e la nuova narrazione

“Penso sia una legislatura su cui lavorare in tempi lunghi: non sui 100 metri ma come in una maratona. Ho bisogno di ritrovare una nuova narrazione: una sosta ai box non può che farmi bene”. Sul tavolo resta inoltre il progetto di creare assieme ad Italia Viva una formazione unica con Azione e da questo punto il partito unico del Terzo polo si dovrebbe fare entro il prossimo autunno.