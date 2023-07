Matteo Salvini è tornato a parlare di pace fiscale, uno dei suoi grandi cavalli di battaglia. Dall’opposizione è subito partita un’ondata di critiche.

Matteo Salvini: “Serve una grande e definitiva pace fiscale”

Matteo Salvini è tornato a parlare di uno dei suoi cavalli dei battaglia, ovvero “una grande e definitiva pace fiscale“, proposta della quale parla ormai da anni. Dall’opposizione è arrivata una pioggia di critiche. Impegnato in un tour per le regioni del Mezzogiorno il leader della Lega rilancia l’idea da Matera ed indica anche una soglia di intervento che riguarderebbe tutti i contribuenti che hanno debiti con il fisco fino a 30.000 euro. I dettagli sono ancora pochi e l’opposizione si è già scatenata.

Le critiche contro Matteo Salvini

Maria Cecilia Guerra, responsabile del Lavoro del Pd, ha sottolineato che “quando è legittimata l’evasione non si arresta mai” e secondo Francesco Boccia, presidente dei senatori Pd, “Salvini e la destra inneggiano all’evasione“. Per Giuseppe Conte “sono messaggi devastanti“. Carlo Calenda, leader di Azione, ha parlato di “un continuo carosello di rumori fastidiosi”, mentre Angelo Bonelli di Avs ha dichiarato che “fanno la guerra ai poveri e premiano gli evasori“. Per il segretario di Si Nicola Fratoianni “è incredibile che i ministri facciano a gara a lisciare il pelo ai furbi“. Matteo Salvini ha spiegato che l’idea è quella di liberare “milioni di italiani ostaggio da troppi anni dell’Agenzia delle entrate“. “Gli evasori totali per me possono andare in galera e buttare la chiave, ma se qualcuno ha un problema fino a 30 mila euro che si trascina da anni, chiudiamola. Gliene chiediamo una parte e azzeriamo tutto il resto” ha aggiunto.