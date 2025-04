Mauro Corona: un ospite inaspettato

Oggi, domenica 27 aprile, il programma Verissimo ha accolto un ospite d’eccezione: Mauro Corona. Lo scrittore, noto per la sua presenza fissa nel programma di Bianca Berlinguer, ha scelto Canale 5 per raccontare la sua vita in un modo del tutto nuovo. L’incontro è stato caratterizzato da racconti intensi e battute tipiche del suo spirito, ma non sono mancati momenti di tensione e preoccupazione.

Un incidente inaspettato

Durante la trasmissione, il pubblico e la conduttrice Silvia Toffanin non hanno potuto fare a meno di notare una profonda ferita sul volto di Corona. La conduttrice, visibilmente preoccupata, ha chiesto spiegazioni. Mauro ha rivelato di aver subito un incidente il giorno prima della registrazione, in cui una motosega ha perso il controllo, provocando schegge volanti. Nonostante il dolore, Corona ha deciso di non ripulirsi, ritenendo che la ferita avrebbe aggiunto un tocco di drammaticità al suo racconto.

Riflessioni sulla vita e la depressione

Nel corso dell’intervista, Mauro ha condiviso dettagli intimi della sua vita, inclusi i suoi rapporti con il vino e la paura della morte. Ha parlato della grave depressione che lo ha colpito cinque anni fa, un’esperienza che lo ha costretto a chiudersi in casa per un anno. Grazie all’aiuto di terapie e medicine, è riuscito a superare quel periodo buio, cambiando radicalmente il suo modo di vedere la vita. Ha confessato di aver sempre deriso chi soffriva di depressione, ma ora comprende profondamente la sofferenza altrui.

Il vino: un compagno di vita

Corona ha parlato del suo rapporto con il vino, che preferisce non definire alcol. Per lui, il vino è sempre stato un modo per affrontare la vita con gioia, anche se ha portato a situazioni problematiche, come denunce per ubriachezza molesta. Recentemente, ha deciso di smettere di bere, riconoscendo che in alcune occasioni ha offeso le persone a lui più care. Questa consapevolezza lo ha spinto a intraprendere un percorso di cura con uno psicologo, dopo aver subito il ritiro della patente per stato di ebrezza.

Un documentario in arrivo

In aggiunta a queste rivelazioni, Mauro ha annunciato l’uscita di un documentario intitolato “La mia vita finché capita”, in cui racconta la sua esistenza a cuore aperto. Il film ripercorre momenti significativi della sua vita, dalle violenze subite in gioventù alla demenza senile della madre, fino al disastro del Vajont. Attraverso questo progetto, Corona spera di far conoscere meglio la sua storia e le sue battaglie personali.