Walter Mazzarri pronto per tornare in panchina. Sarebbe a un passo l’accordo con la squadra iraniana dell’Esteghlal. Ma, quanto guadagnerà?

Mazzarri in Iran, l’accordo è vicino. Quanto guadagna? L’ingaggio

Secondo le ultime voci sarebbe davvero a un passo l’accordo tra Walter Mazzarri e l’Esteghlal, uno dei club più titolati dell’Iran. Non c’è ancora l’ufficialità ma pare proprio che l’ex tecnico di Inter e Napoli ci starebbe seriamente pensando. Il contratto a lui proposto si aggirerebbe intorno ai 2 milioni di euro a stagione. A riportare la notizia è stato il giornalista iraniano Hatam Shiralizadeh su X.

Mazzarri non sarebbe il primo italiano ad allenare Esteghlal

Come detto l’ex allenatore di Inter e Napoli Walter Mazzarri sarebbe vicino a un accordo con l’Esteghlal, uno dei club più titolati dell’Iran. Se il tecnico toscano dovesse accettare la proposta di contratto della squadra iraniana non sarebbe però il primo italiano a sedersi sulla sua panchina. Nel 2019 infatti, sulla panchina dell’Esteghlal c’era Andrea Stramaccioni, anche lui ex allenatore dell’Inter. Il tecnico era stato poi esonerato dopo appena cinque mesi. Vedremo se Mazzarri accetterà o meno la proposta della squadra iraniana.