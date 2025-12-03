Mbappé guida il Real Madrid alla vetta della Liga con una vittoria schiacciante

Il Real Madrid ha messo in mostra una prestazione straordinaria nella recente partita contro l’Athletic Club a Bilbao, chiudendo il match con una netta vittoria di 3-0. Grazie a una doppietta di Kylian Mbappé e a un gol di Eduardo Camavinga, la squadra di Xavi Alonso ha ridotto il distacco dalla capolista Barcellona a un solo punto.

Questo incontro, disputato allo stadio San Mamés, è stato fondamentale per i blancos, che venivano da una serie di tre pareggi consecutivi. Tali risultati avevano permesso ai rivali di ottenere un vantaggio significativo. Il morale della squadra era basso dopo una pesante sconfitta contro il Liverpool, ma la prestazione contro l’Athletic ha dimostrato la resilienza e il talento del gruppo.

Un avvio brillante di Mbappé

Il match è iniziato con un’accelerazione fulminea da parte del Real Madrid, che ha trovato il gol già al settimo minuto. Un passaggio lungo di Trent Alexander-Arnold ha trovato Mbappé, il quale, con un’azione rapida, ha infilato il pallone in rete con un colpo preciso. Questo gol ha dato il via a una prestazione di alto livello del francese, che ha chiuso la partita con un totale di due reti.

La reazione dell’Athletic

Nonostante il dominio iniziale del Madrid, l’Athletic Club ha cercato di rispondere. Gorka Guruzeta ha avuto un’opportunità, ma il portiere Thibaut Courtois si è dimostrato all’altezza, parando il tiro. I baschi hanno anche sfiorato il gol con una combinazione tra Nico Williams e Alex Berenguer, ma Courtois ha effettuato un intervento decisivo.

La pressione del Madrid ha portato frutti poco prima dell’intervallo, quando Mbappé ha servito un assist perfetto per Camavinga. Il giovane centrocampista ha segnato con un colpo di testa da distanza ravvicinata, portando il punteggio sul 2-0 e consolidando ulteriormente il vantaggio della squadra.

Un successo che porta a nuove sfide

Nel secondo tempo, il Real Madrid ha continuato a dominare, con Mbappé che ha siglato il suo secondo gol della serata con un tiro dalla distanza che ha sorpreso il portiere avversario. Con questa rete, il francese ha raggiunto un totale di 16 gol nella Liga, consolidando la sua posizione tra i migliori marcatori del torneo.

Le preoccupazioni per gli infortuni

Nonostante la vittoria, ci sono state anche note dolenti per i blancos. Alexander-Arnold e Camavinga sono stati costretti a lasciare il campo a causa di infortuni, lasciando il tecnico Alonso in apprensione per le prossime partite. Questi incidenti potrebbero influenzare le scelte di formazione nelle settimane a venire.

La vittoria del Real Madrid contro l’Athletic Club rappresenta un momento cruciale nella corsa al titolo della Liga. Con Mbappé in forma smagliante e un gioco di squadra che ha mostrato grande coesione, i blancos sono pronti a dare battaglia per il primato in classifica e a dimostrare che la loro stagione è tutt’altro che finita.