Si è spento a 62 anni Roberto Bassanini, scenografo che ha collaborato a lungo con Mediaset.

Morto lo scenografo Roberto Bassanini: il ricordo di Barbara D’Urso

La triste notizia è stata comunicata da Matteo Rivolta attraverso un post su Facebook, dove ha rivelato che Bassanini è deceduto a causa di una improvvisa emorragia cerebrale. Tra le prime ad esprimere il proprio cordoglio per la perdita Barbara D’Urso, che ha affidato il proprio pensiero ai social.

Il messaggio di Barbara D’Urso

In un commosso post su X la conduttrice ha espresso il proprio dolore, ricordando il profondo legame che li univa. “Sei stato uno dei pochi che ha continuato a esserci per me“. Il 62enne aveva curato le scenografie di molti dei suoi programmi, come Pomeriggio Cinque. Barbara D’Urso ha descritto la loro collaborazione come un rapporto che andava oltre il semplice lavoro, mantenendosi forte anche dopo la sua uscita da Mediaset. “Per anni abbiamo lavorato insieme, scegliendo pezzo per pezzo le scenografie dei miei programmi… Un uomo dolcissimo… E anche nell’ultimo anno sei stato uno dei pochi che ha continuato a esserci per me, a sostenermi… Ciao Roberto, mancherai tanto” ha scritto.

I successi televisivi

Roberto Bassanini si era formato all’Accademia delle Belle Arti di Brera, dove aveva sviluppato l’amore per l’arte e la scenografia. Successivamente, era entrato a far parte di Mediaset, contribuendo a diversi programmi di successo. Tra i suoi lavori più noti, insieme a Pomeriggio Cinque, si annoverano anche Domenica Live ed È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer. Oltre al suo impegno in Italia, aveva collaborato anche con Mediaset in Spagna. Le foto e i ricordi condivisi sui social testimoniano il talento e la passione che metteva nel proprio lavoro. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo.