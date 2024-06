Le parole di Pier Silvio Berlusconi riguardo alla proposta rifiutata da Maria De Filippi da parte di Discovery per restare con Mediaset

Durante una conferenza stampa, Pier Silvio Berlusconi ha rivelato che Maria De Filippi ha declinato un’offerta molto allettante da parte di Discovery per rimanere fedele a Mediaset.

Mediaset verso Discovery: le dichiarazioni di Piersilvio Berlusconi

L’amministratore delegato di Mediaset ha sottolineato l’unicità e l’importanza di De Filippi nel panorama televisivo e ha espresso gratitudine per la sua scelta di restare, definendola un elemento fondamentale per Mediaset. Pier Silvio Berlusconi ha anche manifestato apertura verso Enrico Mentana, riconoscendo il suo talento nel campo dell’informazione e della televisione italiana, e ha affermato che le porte di Mediaset sono sempre aperte per lui.

Mediaset contro Discovery: le parole di Piersilvio Berlusconi

Riguardo all’addio di Barbara D’Urso, Pier Silvio ha parlato con obiettività, senza risentimenti personali, e ha dichiarato di augurarle il meglio per il futuro, definendo la sua partenza una scelta normale nel contesto televisivo. Infine, Berlusconi ha elogiato Antonio Ricci per il suo lavoro a “Striscia La Notizia”, definendolo un pezzo di storia della televisione italiana. Ha espresso l’intenzione di mantenere il programma nella sua forma attuale, pur riconoscendo il desiderio di Ricci di renderlo più moderno e competitivo.