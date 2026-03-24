Mediazione Usa per una tregua di un mese e un piano in 15 punti con l'Iran

Gli Stati Uniti, con l'intermediazione di consiglieri vicini a Donald Trump, spingono per una tregua temporanea e un pacchetto negoziale in 15 punti, mentre Teheran avanza controparti e la regione resta sotto lo spettro di nuove escalation

Negli ultimi giorni la diplomazia e la pressione militare si sono intrecciate in Medio Oriente: fonti mediatiche e dichiarazioni ufficiali rivelano che la Casa Bianca sta lavorando a un meccanismo per un cessate il fuoco di durata limitata e a un accordo in 15 punti con l’Iran. Secondo l’emittente israeliana Channel 12, l’iniziativa prevede una tregua di circa un mese durante la quale le parti dovrebbero negoziare i termini di un’intesa complessiva; al centro dell’intesa rimane il nodo del programma nucleare iraniano e le garanzie di sicurezza nella regione.

Alle trattative partecipano figure vicine al presidente Donald Trump, in particolare Jared Kushner e l’envoy Steve Witkoff, che avrebbero elaborato la bozza dei punti proposti da Washington. Le informazioni emergono mentre sul terreno si registrano movimenti militari e tensioni diplomatiche: tra l’altro, nei giorni scorsi ripetute segnalazioni hanno riguardato l’arrivo di unità navali e la mobilitazione di contingenti di Marines, a testimonianza di un approccio che combina deterrenza e trattativa.

Le proposte statunitensi e i punti salienti

La bozza avanzata dagli Stati Uniti, come ricostruita da più fonti, includerebbe misure dirette a limitare il potenziale bellico dell’Iran: il blocco del programma missilistico per un periodo definito, il divieto di arricchimento dell’uranio, lo smantellamento di strutture sensibili e limiti concordati alle centrifughe. Questi elementi mirano a contenere l’ambito nucleare e balistico di Teheran, ma coinvolgono anche aspetti finanziari e di supporto ai gruppi armati regionali, con richieste di cessazione dei finanziamenti a reti come Hezbollah e Hamas.

Obiettivi di sicurezza e verifiche

Nel cuore delle proposte c’è la necessità di istituire meccanismi di verifica e garanzie: il concetto di monitoraggio internazionale e ispezioni congiunte viene considerato essenziale da Washington per trasformare l’intesa in qualcosa di sostenibile. Per gli Stati Uniti, la rinuncia iraniana alla corsa alle armi nucleari rappresenta la condizione imprescindibile di qualsiasi compromesso, mentre le controparti iraniane pongono condizioni di sicurezza e giuridiche che potrebbero allungare i tempi dei negoziati.

Le richieste di Teheran e le controparti

Da parte iraniana, attraverso l’agenzia Tasnim e altri canali, sono emerse una serie di richieste e condizioni per porre fine alle ostilità. Tra le istanze vi sono la definizione di un nuovo regime giuridico per lo Stretto di Hormuz, la garanzia che non si ripeteranno aggressioni esterne, la chiusura di basi straniere nella regione e risarcimenti per i danni subiti. Queste richieste riflettono la volontà di Teheran di ottenere non soltanto concessioni tecniche ma anche certezze politiche e strategiche sul futuro equilibrio regionale.

Punti di attrito e possibili convergenze

Le richieste iraniane spesso toccano temi sensibili per gli Stati Uniti e i loro alleati, come la presenza militare e le sanzioni. Tuttavia, alcune misure pragmatiche — per esempio un calendario concordato per limitazioni tecnologiche e garanzie reciproche — potrebbero diventare terreno di intesa. La negoziazione richiederà compromessi su termini, tempi e modalità di verifica, con mediatori chiamati a intrecciare rivendicazioni di sicurezza con esigenze politiche interne a ciascuna delle parti.

Pressione militare, scadenze e scenario operativo

Il contesto operativo resta teso: il presidente Trump aveva fissato ultimatum e scadenze che hanno accelerato sia le risposte militari sia le aperture diplomatiche. Fonti giornalistiche hanno riportato il dispiegamento di circa 2.200 Marines appartenenti alla 31ª Marine Expeditionary Unit e l’ordine di rinforzi addizionali trasferiti sotto il comando Centcom. Parallelamente, forze navali di Paesi alleati si sono concentrate nel Mediterraneo orientale e nel Golfo per garantire sorveglianza e deterrenza.

Il rischio di escalation resta concreto, ma la proposta di un periodo di tregua limitato — ventilata anche dal modello già utilizzato in altri teatri come Gaza e Libano — potrebbe offrire lo spazio necessario per negoziare clausole tecniche e politiche evitando nuovi atti ostili. Se le parti accettassero una sospensione delle ostilità, la sfida successiva sarà trasformare un accordo temporaneo in una soluzione più duratura, con strumenti di controllo e ricorsi in caso di inadempienze.

Prospettive e incognite

Resta da capire se la proposta americana otterrà la risposta positiva di Teheran e se gli attori regionali, in particolare Israele e Paesi del Golfo, saranno disposti ad accettare i termini. Le prossime settimane saranno decisive: la durata e il contenuto di una possibile tregua, così come la definizione dell’accordo in 15 punti, determineranno se si tratterà di una pausa tattica o dell’avvio di un percorso negoziale più strutturato.