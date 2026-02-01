Medici Senza Frontiere interrotto da Israele: conseguenze per la salute a Gaza

La situazione a Gaza sta diventando sempre più critica, soprattutto dopo l’annuncio da parte di Israele riguardo all’interruzione delle operazioni di Medici Senza Frontiere (MSF). Questa decisione deriva dalla richiesta da parte delle autorità israeliane di fornire informazioni dettagliate sui membri dello staff palestinese dell’organizzazione umanitaria, richiesta alla quale MSF ha deciso di non ottemperare per motivi di sicurezza.

Il contesto della decisione di Israele

La decisione di bloccare MSF è stata comunicata ufficialmente il 1, con la scadenza per la cessazione delle operazioni fissata al 28 febbraio. La Ministro della Diaspora e della Lotta contro l’Antisemitismo ha giustificato il provvedimento sostenendo che MSF non ha rispettato l’obbligo di fornire elenchi del proprio personale, un requisito fondamentale per le organizzazioni umanitarie che operano nella regione.

Le accuse contro MSF

Le autorità israeliane hanno anche insinuato che alcuni membri del personale di MSF avessero legami con gruppi come Hamas e Jihad Islamica, accuse che l’organizzazione ha prontamente respinto. Nonostante MSF avesse inizialmente accettato di inviare un elenco limitato di nomi, ha deciso di non procedere a causa di preoccupazioni sulla sicurezza dei suoi operatori.

Le conseguenze per la popolazione di Gaza

La chiusura delle operazioni di MSF in Gaza avrà un impatto devastante sulle condizioni sanitarie della popolazione. Attualmente, MSF è responsabile di circa il 20% dei letti ospedalieri disponibili nella Striscia e gestisce circa 20 centri sanitari in tutta l’area. Solo nel 2026, l’organizzazione ha effettuato oltre 800.000 consultazioni mediche e ha assistito in più di 10.000 parti.

Il rischio di una crisi sanitaria

Numerose organizzazioni umanitarie hanno avvertito che, senza l’assistenza di MSF e di altre ONG, servizi essenziali come l’assistenza sanitaria materno-infantile e le cure d’emergenza potrebbero collassare, lasciando centinaia di migliaia di persone senza accesso a cure mediche fondamentali.

Le parole degli esperti

James Smith, un medico d’emergenza con esperienza, ha dichiarato che l’azione di Israele rappresenta un’estensione della strumentalizzazione e della manipolazione degli aiuti umanitari. Secondo Smith, Israele ha sistematicamente preso di mira il sistema sanitario palestinese, uccidendo oltre 1.700 operatori sanitari dall’inizio del conflitto, il che ha creato una dipendenza profonda dalle ONG internazionali.

Un appello alla comunità internazionale

MSF ha sollecitato la comunità internazionale a intervenire, affermando che ora più che mai è necessario un sostegno umanitario. Con milioni di palestinesi in condizioni disperate e la maggior parte dei servizi essenziali distrutti, l’organizzazione ha ribadito la necessità di continuare le operazioni per fornire assistenza medica.

La chiusura delle operazioni di MSF in Gaza rappresenta una decisione estremamente critica, con implicazioni che si estendono ben oltre il semplice blocco di aiuti, minacciando di aggravare ulteriormente la crisi umanitaria in corso nella regione.