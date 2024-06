Non si arrestano le offensive ripetute di Israele nella Striscia di Gaza, mentre le parti in gioco nella guerra in Medio Oriente stanno provando ad arrivare alla tanto attesa tregua.

Israele, raid a Gaza nella notte: 8 morti

L’agenzia di stampa palestinese Wafa ha fatto sapere che nelle scorse ore la zona est della Striscia di Gaza è stata presa di mira da un nuovo attacco dell’Idf. Le forze armate di Israele hanno bombardato direttamente una casa sita nel quartiere di Shujaiya. Nell’insensato raid hanno così perso la vita 7 persone.

Israele, raid a Gaza nella notte: il bilancio

Sempre la Wafa, solo qualche ora prima, aveva raccontato di un altro attacco israeliano, questa volta a sud di Rafah. Nell’offensiva in questione, a perdere la vita era stato un piccolo bambino. Aggiornando i tremendi numeri da inizio guerra, il Ministero della Sanità locale gestito dal movimento islamista Hamas comunica che le vittime dal 7 ottobre ad oggi nell’enclave sono 37.164.