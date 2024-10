Meghan Markle: 5 curiosità che potresti non conoscere, come il suo vero nome e il fatto che è parente di Harry.

Meghan Markle: 5 curiosità che potresti non conoscere, come il suo vero nome...

Meghan Markle e il Principe Harry sono attualmente protagonisti di molte speculazioni riguardo a una possibile separazione. Si vocifera che i due non collaborino più neppure nelle loro attività professionali, mentre in passato si presentavano come una coppia affiatata e felice. Solo il tempo potrà chiarire la situazione tra la duchessa del Sussex e il suo partner, ma nel frattempo, vediamo di approfondire la conoscenza dell’attrice americana. Ecco quindi dieci curiosità su Meghan Markle, che sta avendo un impatto significativo sulla monarchia britannica.

1. Ha baciato per la prima volta a 13 anni.

Meghan ha dato il suo primo bacio a un coetaneo durante un campo estivo, a soli 13 anni. Il ragazzo si chiamava Joshua Silverstein.

2. Ha restituito l’anello per posta dopo il divorzio.

Incredibile, ma vero: Meghan ha smesso di essere sposata con il regista Trevor Engelson e ha deciso di rimandargli l’anello di fidanzamento tramite posta. Una mossa piuttosto audace, non vi pare?

3. Il suo vero nome è Rachel.

In realtà, la duchessa si chiama Rachel, mentre Meghan è il suo secondo nome. Curiosamente, anche il nome di Harry risulta essere Henry, ma pochi ne sono a conoscenza.

4. I suoi primi impieghi…

Prima di intraprendere la carriera di attrice, Meghan ha sperimentato diverse professioni. All’inizio ha lavorato in una gelateria come venditrice, successivamente ha ricoperto il ruolo di cameriera in un hotel. Inoltre, grazie alla sua abilità nella scrittura, ha svolto l’attività di calligrafa per cerimonie nuziali. In seguito, ha anche fatto esperienza come comparsa prima di entrare nel settore cinematografico.

5. Difficoltà nei rapporti familiari

Stranamente, anche Meghan condivide con Harry alcune difficoltà nei rapporti familiari. Seppur abbia un buon rapporto con i genitori, ha forti attriti con altri membri della sua famiglia: sua sorella Samantha ha persino cercato di dissuadere Harry dal matrimonio.

Bonus! Meghan e Harry sono “cugini”?

Durante le indagini dei fan della famiglia reale, è emerso che Meghan e Harry hanno un antenato in comune, lo sceriffo Ralph Bowes. Questo legame li classifica come cugini molto distanti.