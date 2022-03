Melitopol, la nuova sindaca: “Presto vedremo la tv russa, adattatevi alla nuova realtà”

Dopo la sua ascesa seguita al rapimento di Fedorov, la nuova sindaca di Melitopol ha reso noto che a breve verranno trasmessi i canali della tv russa.

La nuova sindaca di Melitopol Galina Danilchenko, nominata dalla Russia dopo il rapimento di Ivan Fedorov, ha annunciato ai suoi concittadini che a partire dai prossimi giorni vedranno la tv russa e, dopo aver imposto il coprifuoco, li ha invitati a non protestare prendendo parte alle manifestazioni in piazza che ha definito “azioni terroristiche“.

Parla la nuova sindaca di Melitopol

In un video, la donna ha così motivato la decisione di trasmettere informazione russa: “C’è un grande deficit di informazioni affidabili in circolazione, adattatevi alla nuova realtà“. La sua ascesa è avvenuta dopo il rapimento, da parte di uomini armati, del precedente primo cittadino accusato dall’ufficio del pubblico ministero per la regione separatista di Luhansk, sostenuta dalla Russia, di reati di terrorismo.

L’accusa di alto tradimento

Intanto il procuratore generale dell’Ucraina ha aperto un’indagine per tradimento su di lei con l’accusa di “aver adempiuto al compito affidatole dai suoi rappresentanti della Federazione Russa quando si è dichiarata sindaca ad interim di Melitopol“. Nella dichiarazione dell’ufficio del procuratore si legge che “nell’annunciare la creazione di un organismo non definito dalla legge ucraina, questo Comitato dei deputati del popolo, l’indagata ha chiesto ai cittadini ucraini il loro sostegno e ai cittadini di Melitopol di smettere di resistere alle forze di occupazione“.