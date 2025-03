In occasione della Giornata internazionale della Donna, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha condiviso un post sui suoi canali social ufficiali. Il messaggio, pubblicato l’8 marzo, arriva a poche ore dall’approvazione della nuova legge sul femminicidio, rappresentando un ulteriore segnale dell’attenzione del governo verso le tematiche femminili.

“Coraggiose, instancabili, determinate: le donne sono il cuore pulsante della nostra società. Ogni giorno, con forza, talento e dedizione, costruiscono, innovano e ispirano. Come Governo, il nostro impegno è garantire a ogni donna le opportunità per essere protagonista in ogni settore, senza ostacoli”.