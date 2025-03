L’8 marzo si celebra la Festa della Donna, conosciuta anche come Giornata Internazionale dei diritti della Donna. La ricorrenza è un’occasione per riflettere sulle conquiste sociali, economiche e politiche ottenute nel tempo e sulle sfide ancora presenti nella lotta per la parità di genere.

Festa della Donna: perché si festeggia l’8 marzo?

La nascita della festa risale a un evento drammatico: quando, il 25 marzo 1911, scoppiò un grave incendio nell’industria tessile Triangle di New York e rimasero uccise 146 persone, quasi tutte donne. Questa è la versione che è stata raccontata, sebbene si tratterebbe di un falso storico. La ricorrenza era già celebrata negli Stati Uniti a partire dal 1909, in alcuni Paesi europei dal 1911 e in Italia dal 1922. Invece, l’istituzionalizzazione della data ufficiale, l’8 marzo, è stata approvata durante la Conferenza Internazionale delle donne socialiste, avvenuta a Mosca nel 1921. Il giorno dell’8 marzo è stato scelto in memoria della manifestazione contro lo zarismo delle donne di San Pietroburgo avvenuta nel 1917. L’ufficializzazione della Giornata Mondiale della Donna dell’8 marzo risale invece al 1977 da parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. In Italia la festa è stata celebrata per la prima volta nel 1922, ma il 12 marzo e non l’8. Nel settembre del 1944 è stato istituito a Roma l’UDI (Unione Donne Italiane) che ha deciso poi di celebrare l’8 marzo la giornata della donna nelle zone liberate dell’Italia.

La mimosa, simbolo della Festa della Donna

Il simbolo ufficiale della Festa della Donna è la mimosa, il fiore che da tradizione si regala alle donne in questo giorno. È stato scelto perché è un fiore di stagione, che sboccia nei primi di marzo. Il suo significato è associato al colore, il cui giallo acceso esprime forza, vitalità e gioia. La mimosa è anche simbolo delle battaglie delle donne per l’uguaglianza tra i sessi, quelle del passato e quelle attuali.