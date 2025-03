Previsioni meteo Festa della Donna: allerta in due regioni per maltempo

Oggi, Festa della Donna, allerta meteo per rischio di rovesci o temporali in due regioni. In merito alla situazione, il servizio PRETEMP, il gruppo di lavoro con l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano, ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni.

Allerta meteo: le regioni interessate

Nella giornata di oggi, 8 marzo, Festa della Donna, “il centro ciclonico attualmente sull’Atlantico continuerà ad approfondirsi mentre in area mediterranea si assisterà a una debole rimonta anticiclonica in quota con blandi gradienti di temperatura e geopotenziale. Residua instabilità di basso livello sarà ancora presente sullo Ionio dove sarà valido un livello di pericolosità 0 per rovesci o temporali isolati non forti che potranno interessare le coste di Sicilia e Calabria. Qualche isolato temporale non forte è atteso nelle ore centrali nelle zone interne della Sicilia, motivo per qui il livello 0 viene esteso al resto della regione“, si legge nel bollettino PRETEMP.

Il meteo per oggi, Festa della Donna

Nella prima parte della giornata, “nei bassi strati sarà presente un piccolo minimo barico in area ionica che fornirà convergenze di basso livello che in presenza di modesta energia (MLCAPE <200-250 J/kg) concentrata nei bassi strati e basso shear (<10 m/s) potrà favorire convezione isolata con scarsa probabilità di fulminazioni i fenomeni potranno interessare le coste di Sicilia e Calabria. Non si esclude del tutto la possibilità di trombe marine vicino alle coste data la SREH localmente superiore a 200 m^2/s^2“, riporta il bollettino PRETEMP. Nelle ore centrali, “un maggiore irraggiamento dovuto alle schiarite causerà un lieve aumento dell’instabilità nelle zone interne della Sicilia, con CAPE fino a 200-300 J/kg concentrato nei bassi strati con scarsa inibizione, mentre il profilo termodinamico è prossimo alla neutralità nella media e alta troposfera. Non è da escludere la formazione di isolati temporali non forti dove si avranno convergenze di basso livello, più probabili a ridosso dei monti“.

Il meteo di domenica 9 marzo

Per quanto riguarda le previsioni per domenica 9 marzo, riportate dal IlMeteo.it, saranno all’insegna del peggioramento. Già dal mattino il cielo si presenterà nuvoloso sulle regioni di Nordovest, con l’arrivo delle prime piogge entro il pomeriggio. Verso sera vi saranno forti piovaschi, temporali e anche locali nubifragi in estensione al resto del Nord, dove sono si attendono anche abbondanti nevicate sui rilievi alpini, particolarmente su quelli centrali e occidentali, a partire da quote prossime ai 1100/1200 metri. Anche sulle regioni del Centro il quadro meteorologico tenderà a peggiorare. Sui distretti tirrenici e della Sardegna si attende l’arrivo di piogge e temporali entro sera, con fenomeni importanti soprattutto sulla Toscana. Meglio al Sud, dove prevarranno variabilità e qualche pioggia locale e residua nell’area più meridionale della Sicilia e della Calabria.