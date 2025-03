Le previsioni meteo sull’Italia nella giornata di oggi venerdì 7 marzo e per l’imminente weekend nonché uno sguardo in proiezione su quello che potremmo vedere entrando nella nuova settimana. Il quadro che si presenta è di un’Italia spaccata in due.

Previsioni meteo Italia, sole al Nord maltempo al sud

Nella giornata di oggi al nord avremo un clima soleggiato che proseguirà anche nel fine settimana che quindi sarà all’insegna del beltempo. Al contrario attualmente il sud deve fare i conti con i nubifragi e con un consistente peggioramento climatico per sabato e domenica.

Le zone del sud particolarmente interessate dai fenomeni piovosi saranno la Sicilia, la Sardegna e la parte bassa della Calabria. In particolare bisognerà fare attenzione ai venti di Scirocco come riferisce il fondatore de Ilmeteo.it Antonio Sanò tramite Adnkronos.com

Prossima settimana arriveranno le perturbazioni

La prossima settimana spazzerà via il bel tempo che ha dato una parvenza di primavera anticipata. In arrivo un ciclone che prima colpirà Spagna, Francia e Portogallo e poi arriverà sull’Italia dove resterà per circa 8 giorni che saranno condizionati da precipitazioni intense.

Il clima però non sarà particolarmente freddo, si scenderà sì rispetto agli attuali 20 gradi ma la media sarà di 13-15 rispettando la media del periodo inverno-primaverile.

Questa situazione di instabilità dovrebbe attenuarsi sabato 15 marzo ma al momento è molto presto per avventurarsi in proiezioni a medio termine.