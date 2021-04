Meloni contro il governo Draghi: “Fa gli stessi errori del precedere”

Giorgia Meloni si scaglia contro il governo di Mario Draghi e lo attacca sulla scarsa efficacia delle proprie scelte in merito alla pandemia.

La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, forte del suo ruolo di unica forza dell’opposizione in Italia, si è scagliata duramente contro il governo Draghi in quanto a suo avviso si continuerebbero a fare “gli stessi errori di sempre“ perseverando “nella strategia fallimentare adottata fin dall’inizio dell’emergenza Covid”.

“Un anno dopo – dice la Meloni all’Ansa – siamo praticamente al punto di partenza ed è surreale che nessuno a Palazzo Chigi abbia l’umiltà di interrogarsi di capire cosa ha funzionato e cosa no“.

Meloni contro il governo Draghi

Il terreno di scontro è dunque la gestione della pandemia e l’imminente decreto che vieta zone gialle e bianche in Italia fino alla fine di aprile.

“Si continua con la politica delle chiusure – dice la leader di Fratelli d’Italia – generalizzate invece di intervenire sui reali focolai di contagio, a partire dal trasporto pubblico. La rimozione di Arcuri è il minimo che questo governo potesse fare, ma paghiamo lo scotto di aver perso mesi preziosi”.

L’attacco a Palazzo Chigi si sospa poi dalla pandemia alla sua cura, i vaccini, con la Meloni che però non cambia registro: “Lo Stato avrebbe dovuto stabilire chiaramente che si sarebbero vaccinati per primi i più anziani e i più fragili.

Se lo avesse fatto, avremmo ridotto di molto il numero di morti. Non si è fatto, e abbiamo dovuto assistere anche allo scandalo dei furbetti del vaccino”.

Altro tema d’attacco è l’insufficenza degli aiuti forniti alle imprese costrette a rimanere chiuse. “Il decreto Sostegni è totalmente insufficiente – dice la Meloni – C’è veramente qualcuno che pensa che un ristoratore che ha perso centinaia di migliaia di euro si salverà col 2% di ristoro?”. “Serve un cambio di passo – ha precisato la leader di FdI – non si può più chiedere al Parlamento di autorizzare altro extradeficit e poi spendere quelle risorse in provvedimenti che non servono a nulla. Chiediamo a Draghi – ha cocnluso – di sapere nel dettaglio cosa intende fare con queste risorse e poi Fratelli d’Italia valuterà se votare oppure no”.