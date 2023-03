Meloni dalla Camera a Bruxelles con il tema migranti ben saldo in mente

Giorgia Meloni passa in poche ore dalla Camera a Bruxelles con il tema migranti ben saldo in mente, la premier è reduce da scontri durissimi con le opposizioni, in particolare con il M5s ma tiene la rotta su un argomento in merito al quale ha ribadito la linea del governo. A Bruxelles Meloni ci è andata per fare il punto sull’Ucraina con gli altri leader europei.

Giorgia Meloni dalla Camera a Bruxelles

E da quanto si apprende durante il Consiglio Ue potrebbe non esserci margine per trattare il delicato tema dei migranti. Meloni ha infatti fatto tesoro delle aperture di Ursula Von der Leyen anche alle aspettative di Roma. Dato però che nel merito di esse ci si entrerà solo in estate conviene mestare poco. Lo scontro molto acceso ingaggiato con le opposizioni in Aula alla Camera sulla gestione degli sbarchi, non è ancora un ricordo cassato.

Il nodo Lega e lo scontro con il M5s

Né quello né le difficoltà con la Lega sulla questione delle armi all’Ucraina. Sul tema della guerra e della pace la premier aveva duramente replicato al M5s, poi sul tema dei migranti aveva spiegato di aver sentito, di nuovo, “calunnie e falsità” nei confronti dell’Esecutivo, “dello Stato italiano” e della Guardia costiera.