Giorgia Meloni di nuovo influenzata. Il presidente del Consiglio ha dovuto annullare tutti i suoi impegni istituzionali a causa del persistere di sintomi influenzali.

Il premier, quindi, non incontrerà il presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola né si recerà in Germania per la Conferenza per la sicurezza.

Meloni di nuovo influenzata, impegni istituzionali annullati per il resto della settimana

Meloni messa k.o. dall’influenza. Il persistere di sintomi influenzali, già presenti nella giornata di domenica 12 febbraio in occasioni delle elezioni regionali in Lazio, ha costretto il presidente del Consiglio a cancellare tutti gli impegni istituzionali in agenda per il resto della settimana.

Nel pomeriggio di giovedì 16 febbraio, il premier ha presieduto il Consiglio dei ministri non partecipando di persona all’incontro ma in remoto, dalla sua casa.

Domani, 17 febbraio, invece, non accoglierà a Palazzo Chigi il presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Il meeting era previsto nella tarda mattinata.

Il precedente di dicembre

Inoltre, Meloni ha annullato il suo viaggio a Monaco di Baviera, in Germania. Il premier, nella giornata di sabato 18 febbraio, avrebbe dovuto partecipare alla 59esima Conferenza per la sicurezza che ha inizio venerdì 17 e si chiuderà domenica19.

Il presidente del Consiglio era atteso all’evento nella mattinata di sabato anche se la sua partecipazione non era mai stata confermata in modo definitivo da Palazzo Chigi.

Non è la prima volta che la leader di Fratelli d’Italia è costretta a disdire i suoi impegni istituzionali per l’influenza. A dicembre 2022, infatti, poco prima di Natale, il 21 dicembre il premier dovette cancellare gli impegni “per indisposizione”. In quella circostanza, lasciò Matteo Salvini a presiedere il Consiglio dei ministri e rimandò un’intervista a Porta a Porta.